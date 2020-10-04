جمع وتدوير أكثر من مليون طن قش أرز على مستوى الجمهورية

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 07:03 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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أكد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة أنه تم جمع وتدوير قش الأرز من مساحة 616 ألفا و638 فدانا على مستوى الجمهورية، وبلغت كمية القش مليونا و119 ألفا و330 طنا، في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتي الزراعة والبيئة لجمع وتدوير قش الأرز بمحافظات الدقهلية، القليوبية، الشرقية، الغربية، كفر الشيخ والبحيرة، والذي يهدف إلى الحفاظ على البيئة من التلوث والحد من الآثار السلبية للسحابة السوداء، مع تحقيق مردود اقتصادي للمزارعين وخلق فرص عمل للشباب.

وقال عزوز - في بيان اليوم - إن عدد مواقع تجميع قش الأرز 526 موقعا في ست محافظات، حيث تم كبس 438 ألفا و809 أطنان، وفرم 211 ألفا و170 طنا، وتشوين كميات القش الناتجة من مساحة 383 ألفا و186 فدانا .. لافتا إلى أنه تم عمل 339 كومة سمادية لإنتاج السماد العضوي، وكذلك تم إنتاج 330 أطنان أعلاف غير تقليدية بمحافظة كفر الشيخ.

وأضاف أنه تم تنفيذ 844 ندوة إرشادية، بالتعاون مع جهاز شئون البيئة لتوعية وإرشاد المزارعين بأهمية وضرورة الاستفادة من قش الأرز في إنتاج الأسمدة والأعلاف غير التقليدية، وكذلك التعريف بمخاطر حرقه وآثاره السلبية على البيئة، وكذلك مخاطر حرق المتبقيات الزراعية للمحاصيل الصيفية (الذرة / القطن).

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