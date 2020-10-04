مفاجأة كبرى.. جهاز موسيماني يحصل على نصف راتب فايلر في الأهلي

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 06:30 م
بوابة الفجر
على خلاف
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كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، عن التفاصيل المالية التي أبرمها النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مع المدير الفني الجديد للفريق الكروي الأول بيتسو موسيماني.

 

تفاصيل عقد بيتسو موسيماني مع الأهلي

 

وأنهى مسؤولو النادي الأهلي، الإتفاق مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول، بحصول الأخير على نصف ما تقاضاه المدير الفني السويسري رينيه فايلر مع الأحمر.

 

وسيحصل بيتسو موسيماني على 120 ألف دولار شهرياً متضمنة راتب معاونيه مقابل 240 ألف دولار تقاضاها المدير الفني السابق قبل رحيله من القلعة الحمراء.

 

ويحصل المدير الفني الجديد على زيادة قدرها 10% في العام التالي فيما تضمنت الامتيازات الحصول على راتب 4 أشهر حال الفوز والتتويج ببطولة أفريقيا.

 

من جانبه وضعت إدارة النادي الأهلي، شرطًا جزائيًا قدره 6 أشهر يحصل بمقتضاها أي من الطرفين حال الرحيل المفاجئ دون تنفيذ بنود التعاقد.

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