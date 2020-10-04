مفاجأة كبرى.. جهاز موسيماني يحصل على نصف راتب فايلر في الأهلي

مفاجأة كبرى.. جهاز موسيماني يحصل على نصف راتب فايلر في الأهلي
كشف مصدر مطلع
داخل النادي الأهلي، عن التفاصيل المالية التي أبرمها النادي الأهلي برئاسة محمود
الخطيب مع المدير الفني الجديد للفريق الكروي الأول بيتسو موسيماني.
تفاصيل عقد بيتسو
موسيماني مع الأهلي
وأنهى مسؤولو
النادي الأهلي، الإتفاق مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول، بحصول
الأخير على نصف ما تقاضاه المدير الفني السويسري رينيه فايلر مع الأحمر.
وسيحصل بيتسو موسيماني
على 120 ألف دولار شهرياً متضمنة راتب معاونيه مقابل 240 ألف دولار تقاضاها المدير
الفني السابق قبل رحيله من القلعة الحمراء.
ويحصل المدير الفني
الجديد على زيادة قدرها 10% في العام التالي فيما تضمنت الامتيازات الحصول على راتب
4 أشهر حال الفوز والتتويج ببطولة أفريقيا.
من جانبه وضعت
إدارة النادي الأهلي، شرطًا جزائيًا قدره 6 أشهر يحصل بمقتضاها أي من الطرفين
حال الرحيل المفاجئ دون تنفيذ بنود التعاقد.