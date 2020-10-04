العناني: استقبلنا 300 ألف سائح من 15 دولة

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 06:22 م
الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار
الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار
حسام زيدان
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قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إنه "عندما أسافر في جولات خارجية وادعوا العالم لزيارة مصر يسألني المسئولين ما الاثبات أن الأرقام المعلنة عندنا سليمة؟ وردي هو أنه خلال 90 يومًا وصل إلى مصر أكثر من 300 ألف سائح من 15 دولة وجميعهم عادوا لبلادهم بسلام دون إصابات". 

جاءت تصريح العناني على هامش اكتشاف سقارة أمس، والذي تم فيه الإعلان عن كشف أثري ضخم ضم 59 تابوتًا حتى الآن، و28 تمثالًا.

وأوضح العناني أن هذه الأرقام تعني أن لدينا إجراءات جادة وتم تنفيذها والالتزام بها بكل حزم، وهو ما أوصلنا لتلك النتيجة من سلامة الزائرين سواءً أجانب أو مصريين.

يذكر أن وزارة السياحة والآثار أعلنت أمس السبت في مؤتمر صحفي ضخم شهده 60 سفيرًا عن كشف أثري جديد، وهو عبارة عن خبيئة توابيت تم استخراج 59 تابوتًا منها حتى الآن و28 تمثالًا، وقد شهد المؤتمر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وأسامة هيكل وزير الدولة لشئون الإعلام، والدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق وعالم المصريات المعروف، والفنانة يسرا، والفنان حسين فهمي، و60 سفير في مقدمتهم سفراء أمريكا وانجلترا وفرنسا.

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