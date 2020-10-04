صحيفة تشيد بالإمارات: تعلو بمسيرة عطائها المستمرة في دول العالم

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 06:17 م
بوابة الفجر
Advertisements
 أكدت صحيفة إماراتية، أن "خير الإمارات" التي جالت مساعداتها أكثر من 120 دولة في العالم خلال استجابتها النوعية والمؤثرة تجاه جائحة "كورونا" أصبح يطلق عليه وبكل ثقة أنه الخير الذي لا تغيب عنه الشمس.
 

وقالت صحيفة "البيان"  في افتتاحيتها الصادرة اليوم تحت عنوان " الإمارات.. عطاء غير محدود " - تعلو الإمارات بمسيرة عطائها المستمرة في العالم، واضعة الإنسان أولويتها وطريقها في تحقيق التقدم، منطلقة من تجليات عظمة الإنسانية في أنصع صورها، وأعظم مواقفها، من خلال الدور المؤثر للدولة في الاستجابة النوعية والمؤثرة تجاه الجائحة بعيداً عن المحددات الجغرافية، حيث جالت مساعداتها أكثر من 120 دولة، تفوقت بها على دول العالم، وذلك انطلاقاً من دورها الرائد الذي رسمته لها قيادتها الرشيدة والمتمثل في الوقوف إلى جانب كل محتاج أينما كان، لتسطر بذلك أبهى صور العمل الخيري في شتى بقاع الأرض.
 
وأضافت الصحيفة : "خير الإمارات" يطلق عليه وبكل ثقة أنه الخير الذي لا تغيب عنه الشمس، فقد أنعم الله على هذه الأرض بأن جعل الدولة عنواناً للخير بعطاء أهلها ومبادراتها الإنسانية السباقة لكل خير بمساعدة المنكوبين، سواء في الكوارث الطبيعية أو في تداعيات الحروب والنكبات، فاتسعت الجهود الإنسانية لتشمل التأصيل لمفهوم التسامح، والتعايش السلمي بين الناس، ودعم السلام والاستقرار في العالم، حيث مدَّت أيادي السلام، وأقامت جسور التواصل مع مختلف الحضارات والأمم والشعوب.

 

وأكدت "البيان" أن الإمارات تبذل ما بوسعها وعبر كل السبل، كما هو معروف، لأجل سيادة السلام والتسامح بين شعوب العالم، فهي باتت نموذجاً حياً وواقعياً ومتميزاً لتحقيق الأمن والسلام العالميين، وواحة للإنسانية تنشر الخير في أنحاء مختلفة من المعمورة .. ولعل هذه الثوابت والقناعات لم تأتِ صدفة، بل هي نابعة من عقيدة شعب الإمارات الثابتة وإيمانه الكبير بوحدة الإنسانية.

أخبار تهمك

بعد إصابته بكورونا.. رسالة عاجلة من ترامب للأمريكيين

منذ يومين

الزمالك ينهي صفقة جديدة

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة كبرى.. جهاز موسيماني يحصل على نصف راتب فايلر في الأهلي

منذ نصف ساعة

تخطيط الأهلي تضع أمام موسيماني 6 صفقات سوبر

منذ ساعتين

نجم صن داونز السابق يفتح الباب أمام انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأهلي السابق مرشح للانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

منذ حوالي 18 ساعة

موسيماني يظهر العين الحمراء لنجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

سعر الدولار اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020 بالبنوك.. استقرار متواصل مقابل الجنيه

منذ حوالي 4 ساعات

بعد اكتشاف 59 تابوتا.. الأعلى للأثار يكشف مفاجأة جديدة

منذ يوم

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 6 ساعات

نجم صن داونز السابق يطالب زملاءه بالانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يطالب الأهلي بصفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 22 ساعة

تركي آل الشيخ يستكمل رحلة علاجه بنيويورك

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

الأكثر قراءة
12:19 م

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

01:03 م

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

01:18 ص

سعر الدولار اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020 بالبنوك.. استقرار متواصل مقابل الجنيه

03:02 م

الزمالك ينهي صفقة جديدة

12:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»