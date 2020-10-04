الإمارات.. التوسع في الفحوصات المجانية لكورونا بمنطقة عجمان الطبية

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 06:08 م
بوابة الفجر
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أكدت منطقة عجمان الطبية التوسع في إجراء فحوصات «كورونا» المجانية في مراكز الفحص الخاصة بفحص فيروس «كورونا» المستجد ومراكز الرعاية الصحية الأولية وإدارة الطب الوقائي.

 

وتشمل كلاً من مركز البيت المتوحد الخاص بخدمات فحص العمالة والسكان في الإمارة ومركز فحص المركبة، إضافة إلى مركز فحص الدم بواسطة الليزر وإجراء 5500 فحص «كورونا» المستجد يومياً في الإمارة وذلك بهدف تعزيز الصحة العامة ومحاصرة الوباء.

 

وقال حمد تريم الشامسي، مدير منطقة عجمان الطبية وفقا لـ «البيان»، تواصل مراكز الرعاية الصحية الأولية في كل من مشيرف، والحميدية، والمنامة، ومزيرع، وإدارة الطب الوقائي، ومركز البيت المتوحد ومركز فحص المركبة، إضافة إلى مركز الفحص بواسطة الليزر بإجراء فحوصات «كورونا» يومياً، حيث يتم إجراء 5500 فحص في جميع المراكز .

 

وذلك بهدف التوسع والوصول إلى الجميع وتقديم الخدمة، مشيراً إلى أنه تم إجراء فحوصات لجميع العاملين في الهيئات الإدارية والمدرسين في الجامعات والمدارس ورياض الأطفال البالغ عددهم 7500 مدرس وإداري للتأكد من عدم إصابة أحد العاملين، كما تم إجراء فحوصات شاملة لطلبة المدارس الخاصة ويتم حالياً متابعة ورصد الحالة الصحية لجميع الطلبة في المدارس والجامعات والمعلمين.

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