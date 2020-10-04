المصرية لحقوق الإنسان تطلق حملة ضد التنمر

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 06:07 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أطلقت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حملة ضد التنمر، مطالبةً السيد المستشار النائب العام باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والحاسمة؛ لمواجهة جرائم التنمر والعمل على التقليل من انتشار تلك الظاهرة البغيضة، التي تهدد القيم والمبادئ التي يقوم المجتمع على ركائزها، ولاعتبارها عائقًا يحول دون الحق في عيش حياة آمنة وكريمة خالية من أي مظاهر للعنف والكراهية.

والتنمر هو شكل من أشكال الإساءة والإيذاء، موجّه من قِبَل فرد أو مجموعة نحو فرد أو مجموعة أضعف وقد يكون لفظيًا أو جسديًا أو حتى بالإيماءات، كما يمكن أن يكون عن طريق التحرش الفعلي والاعتداء البدني، وغيرها من أساليب الإكراه.

وقد أُطلِقت الحملة تزامنًا مع ارتكاب العديد من جرائم التنمر؛ حيث رصدت المنظمة (15) حالة تنمر في الفترة الاخيرة، فيما أحال النائب العام (18) حالة للتحقيق مؤخرا؛ وأحدثها ما قامت به سيدة من استغلال طفلين لم يتجاوز عمرهما الخمس سنوات؛ لخدمتها قسرًا مستغلة ضعفهما، بقصد وضعهما موضع السخرية والتنمر عليهما، وتعريضها صحتهما وحياتهما للخطر، وانتهاكها حرمة حياتهما الخاصة، واستخدامها حسابًا خاصًّا بأحد مواقع التواصل الاجتماعي لارتكاب تلك الجرائم.

وترى المنظمة أن التنمر يعد مخالفًا لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية ومن أهمها بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي نص في المادة الأولى على أن: "يولد جميع الناس أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء"، بجانب ما جاء بأحكام الدستور المصري في المادة (52) بأن: "الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها".

وسوف تتلقى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الشكاوى الخاصة بجرائم التنمر والعمل على تحليلها للتأكد من وقائعها، وتقديم تلك الشكاوى للنائب العام؛ للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة، كما ستقدم المنظمة المساعدة النفسية لمصابي جرائم التنمر، وتوفير الدعم اللازم للعمل على اجتيازها.

من جانبه أكد الدكتور حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن التنمر يعد انتهاكًا جسيمًا لحق من حقوق الإنسان، ويجب إعداد بيئة قانونية وتشريعية للتحقيق في جرائم التنمر، ومعاقبة مرتكبي تلك الجرائم؛ وذلك للحد من انتشارها.

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