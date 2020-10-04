وزراء الصناعة والتجارة في مصر والأردن والعراق يتفقون على تعزيز التعاون الاقتصادي

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 06:54 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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في اطار متابعة مخرجات القمة الثلاثية التي عقدت في عمان في الخامس والعشرين من شهر أغسطس الماضي وجمعت فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلالة الملك عبدالله الثاني  ودولة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عقد وزراء الصناعة والتجارة في مصر و الأردن والعراق اجتماعا ثلاثيا اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس .

وبحسب بيان صحفي مشترك فقد ضم الاجتماع  نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والدكتور طارق الحموري وزير الصناعة و التجارة والتموين  الأردني ومنهل عزيز الخباز  وزير الصناعة والمعادن العراقي  ، الى جانب الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين الاردنى يوسف الشمالي وعدد من المعنيين من الدول الثلاث. 

وأوضحت جامع  أنه بعد مناقشات ومباحثات معمقة بين الوزراء الثلاثة فقد تم التأكيد على أهمية الاسراع في وضع وتنفيذ الخطط اللازمة لتعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات بهدف تحقيق التكامل الاستراتيجي وبصفة خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ، وترجمة ما تم بحثه خلال القمة الثلاثية الى مشروعات على أرض الواقع بما يخدم مصالح البلدان الشقيقة الثلاث.

وأشارت الى انه تم خلال الاجتماع اتخاذ عدد من القرارات لتعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري حيث تم  تحديد أربعة قطاعات مستهدفة في المرحلة الأولى لتعزيز التعاون الثلاثي وتشمل الصناعات الدوائية و الكيماوية  و النسيجية و صناعة السيراميك ، لافتة ً الى انه تم الاتفاق على أن تقوم كل دولة بتجهيز قوائم باسماء الشركات والمستثمرين المهتمين ببناء شراكات بهذه المجالات وتزويد الدول الأخرى بها خلال 10 أيام من تاريخ عقد الاجتماع .

ولفتت إلى أنه  تم الاتفاق على عقد اجتماع وزاري موسع  قريبا للدول الثلاث يشمل وزراء الصناعة والتجارة، المياه والري، التربية والتعليم، الزراعة، الاسكان، الكهرباء اضافة الى ادارات الجمارك في الدول الثلاث والبدء بالإعداد لهذا الاجتماع والذى يستهدف بحث تنفيذ توصيات القمة الثلاثية ووضع جدول زمنى لمشروعات التعاون التى سيتم الاتفاق عليها .

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