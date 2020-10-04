إعتماد الموازنة التقديرية للشركة القابضة للسياحة

اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، الموازنة التقديرية للشركة القابضة وشركاتها التابعة للعام المالي 2020-2021.





وأظهر تقرير مجلس الإدارة أن الموازنة تم إعدادها في ضوء تداعيات فيروس كورونا وتأثيرها على نشاط السياحة والطيران، حيث تستهدف القوائم المجمعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة لعام "2020 - 2021" تحقيق إجمالي إيرادات بقيمة 2.7 مليار جنيه، وصافي ربح 365.3 مليون جنيه.





وأوضحت الوزارة -في بيان اليوم الأحد- أن الشركة القابضة كوحدة اقتصادية مستقلة تستهدف تحقيق إجمالي إيرادات بقيمة 202.6 مليون جنيه وصافي ربح 111.6 مليون جنيه.





أما الشركات التابعة فتستهدف تحقيق إيرادات نشاط بقيمة 2.3 مليار جنيه، وصافي ربح 253.8 مليون جنيه.





وفيما يخص الاستثمارات المستهدفة، فإن الشركات التابعة تستهدف تنفيذ استثمارات بقيمة 859.6 مليون جنيه خلال عام ?2020-2021?، وذلك لاستكمال أعمال التطوير والاحلال والتجديد للأصول المملوكة للشركات.





ووفقا لتقرير مجلس الإدارة، فإن الشركة القابضة تنفذ خطة قصيرة الأجل تتضمن ثلاثة محاور رئيسية وهي تطوير الأصول، مشروعات جديدة، تطوير الأداء. يتضمن محور تطوير الأصول، تطوير الفنادق مثل قصر مينا هاوس، فندق سوفيتيل ونتر بالاس بالأقصر، فندق كونتيننتال وسط القاهرة، 60 شاليه بفندق شتاينبرجر الهرم كمرحلة أولى، بالإضافة إلى تطوير مناطق مثل المنطقة الشاطئية لفندق شتايجنبرجر اللسان برأس البر، وتطوير منطقة الهرم وعروض الصوت والضوء، إلى جانب التوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول مثل فندق السلطانة ملك بالأقصر، فندق شبرد، فندق كوزموبوليتان، قرية محاويش بالغردقة، فروع شركتي التجارة الداخلية. وفي المحور الثاني، تنفذ الشركة القابضة وشركاتها التابعة مشروعات جديدة مثل إنشاء وتطوير فنادق 3 نجوم بالمحافظات، وفندق مورانو بالعين السخنة، ومشروع سياحي بمرسى علم، وفندق سافوي بالأقصر ، وإضاءة أشهر ميادين القاهرة الخديوية. وتتضمن خطة الشركة القابضة لتطوير الأداء، انشاء شركة مشتركة لإدارة الفنادق "ميجوتاك" ، و التحول الرقمي، وإعادة هيكلة شركة مصر للسياحة فنيا وماليا وإداريا، وتدشين مقاصد سياحية جديدة عبر الحجز الإلكترونى من خلال منصة "طوف وشوف".



