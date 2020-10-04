العيسوي يعد جماهير الإسماعيلي بتحقيق نتائج إيجابية

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 05:46 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أكد أبوطالب العيسوي المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي للجماهير أن اللاعبين سوف يبذلون أقصى ما لديهم من أجل تحسين مركز الفريق في بطولة الدوري الموسم الحالي.


وقال العيسوي في تصريحات إذاعية أن الموسم القادم سوف يكون هدف الفريق الأول إسعاد جماهير الإسماعيلية وعودة الفريق للمنافسة على المقاعد الأربعة الاولى في الدوري الممتاز.


وأضاف " المركز الحالي لا يليق بالفريق وجاء ذلك نتيجة التعديلات الكثيرة في الأجهزة الفنية بالإضافة إلى رحيل الكثير من اللاعبين المميزين خلال الفترة الماضية لكن الهدف الأسمى لنا إسعاد الجماهير.


وأنهى " من الأمور الأخرى التي عانى منها الفريق عدم الإستقرار وبعض الأمور الصعبة التي واجهناها فيما يخص التنقلات لكن لدينا ثقة كبيرة في تحسن الأمور.


يُذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز العاشر في ترتيب الدوري المصري برصيد خمسة وثلاثين نقطة بعد أن خاض الفريق ثلاثين لقاء.

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