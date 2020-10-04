سارة الطباخ تتألق في أحدث ظهور لها بالأسود .. تعرف على تفاصيل (صور)

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 07:13 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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تألقت المنتجة سارة الطباخ، في أحدث ظهور لها بفستان مميز يحمل اللون الأسود تصميم محمد صلاح الدين واللوك بلمسات اسلام متولي الاستايلست وميك اب مميز بلمسات كارولين عبد عبد النور ومصفف شعر يوسف الاشقر.


وكان هناك حضور من عدد كبير من نجوم الحفل وأحيا حفل الزفاف الهضبة عمرو دياب والنجم تامر حسني.

وبدأ حفل الزفاف بعقد القران بحضور الفنان هاني سلامة ومنة شلبي، والمنتج أحمد عبدالعاطي، وآخرون.

وجلست إلهام شاهين شقيقة أمير بجواره وكذلك أيمن شاهين شقيقه الأكبر.

ويحتفل أمير شاهين بزفافه اليوم على منة جاب الله بعد أقل من شهر على الخطوبة واحتفل أمير بداية الشهر الماضي بخطوبته بالساحل الشمالي في حضور عدد محدود من المقربين، بينهم هالة صدقي وهنا شيحة.

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