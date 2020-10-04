ليستر سيتي يسقط بثلاثية أمام وست هام في البريمير ليج

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 05:27 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

سقط فريق ليستر سيتي في فخ الخسارة أمام ضيفه ويستهام 0-3 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت أيضاً فوز ساوثهامبتون على وست بروميتش 2-0.


وسجل أهداف ويستهام ميشيل أنطونيو وبابلو فورنالس وجارود بوين في الدقائق 14 و34 و83.


ورفع ويستهام رصيده إلى ست نقاط في المركز السادس، وتوقف رصيد ليستر سيتي عند تسع نقاط في المركز الثاني.


و في المباراة الثانية، فاز ساوثهامبتون على وست بروميتش بهدفين نظيفين سجلهما موسى دجينيبو وأوريول روميو فيدال في الدقيقتين41 و69.


ورفع ساوثهامبتون رصيده إلى ست نقاط في المركز العاشر وتوقف رصيد وست بروميتش عند نقطة واحدة.

أخبار تهمك

موسيماني يطالب الأهلي بصفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 20 ساعة

أحمد حسن يكشف موقف وليد أزارو مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

سعر الدولار اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020 بالبنوك.. استقرار متواصل مقابل الجنيه

منذ ساعتين و 26 دقيقة

نجم صن داونز السابق يفتح الباب أمام انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 4 ساعات

نجم صن داونز السابق يطالب زملاءه بالانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تركي آل الشيخ يستكمل رحلة علاجه بنيويورك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

منذ حوالي 16 ساعة

الإلتزام أول الرحيل.. أول رسالة من موسيماني إلى صالح جمعة

منذ ساعتين

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يظهر العين الحمراء لنجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عمر خربين يفرض شروطه للانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تخطيط الأهلي تضع أمام موسيماني 6 صفقات سوبر

منذ نصف ساعة

الزمالك ينهي صفقة جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي السابق مرشح للانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

الأكثر قراءة
12:19 م

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

01:03 م

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

01:18 ص

سعر الدولار اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020 بالبنوك.. استقرار متواصل مقابل الجنيه

03:02 م

الزمالك ينهي صفقة جديدة

12:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»