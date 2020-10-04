تسريب مشهد من فيلم روبي الجديد

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قام صُناع فيلم روبي وماجد الكدواني الجديد، بالاستعانة بفيلا لتصوير بعض المشاهد فيها في منطقة “حدائق القبة”، حيث وجد مخرج العمل عمرو سلامة أن تلك الفيلا مناسبة لأحداث العمل.



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وكان التقط أحد سُكان العمارة الواقعة أمام الفيلا فيديو أثناء تصوير أحد مشاهد العمل، وظهر فيه أن الفيلم يحتوي على مشاهد رعب أو تميل إللى “الساسبينس” حيث كانت “شبابيك” الفيلا تُغلق وتُفتح بقوة.





يشار إلي أن روبي تستعد لتصوير فيلمها الجديد الذي يحمل اسم “نغم” وهو فيلم غنائي راقص، ويشاركها فيه الفنان آسر ياسين، شيرين رضا، ماجد الكدواني، مصطفى خاطر، وغيرهم من النجوم وهو من تأليف حميد المدني وإخراج هادي الباجوري.