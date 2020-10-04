محمد بركات يظهر في إعلان "تيشيرت" منتخب مصر الجديد (فيديو)





ظهر محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول ونجم كرة القدم المصرية السابق فى الفيديو التشويقي لتيشيرت منتخب مصر الجديد.





ونشر الاتحاد المصرى لكرة القدم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو ظهر فيه محمد بركات بتيشيرت المنتخب الجديد.





ويذكر أن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم أعلن بالأمس أن القميص الجديد للفراعنة سيظهر خلال ساعات وسيكون مؤمن زكريا نجم الأهلي السابق هو بطل الإعلان.















