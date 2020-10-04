عاجل.. شكوى رسمية جديدة من الزمالك ضد الأهلي والخطيب

تلقت اللجنة الأولمبية ظهر اليوم الأحد ٤ أكتوبر ٢٠٢٠ شكوى رسمية من نادي الزمالك ممهورة بخاتم النادي وتوقيع مديره التنفيذي بالإنابة اللواء علاء مقلد، يشكو فيها محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وآخرين بسبب ما صدر عنهم من ألفاظ وعبارات اعتبرها الشاكي تحريضا في حقه.

وطلب نادي الزمالك اتخاذ اللازم حيال ما تضمنته الشكوى من اتهامات لمسئولي القلعة الحمراء.

على الفور، أحالت اللجنة الشكوى ومضمونها إلى لجنة الهيئات والأندية والقيم برئاسة المهندس ياسر إدريس ، وهو المسار الطبيعي لمثل هذه الشكاوى، لدراستها واتخاذ ما يلزم حيالها ثم عرض الأمر على مجلس الإدارة.