عاجل.. شكوى رسمية جديدة من الزمالك ضد الأهلي والخطيب

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 05:26 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

 

تلقت اللجنة الأولمبية ظهر اليوم الأحد ٤ أكتوبر ٢٠٢٠ شكوى رسمية من نادي الزمالك ممهورة بخاتم النادي وتوقيع مديره التنفيذي بالإنابة اللواء علاء مقلد، يشكو فيها محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وآخرين بسبب ما صدر عنهم من ألفاظ وعبارات اعتبرها الشاكي تحريضا في حقه.

 

وطلب نادي الزمالك اتخاذ اللازم حيال ما تضمنته الشكوى من اتهامات لمسئولي القلعة الحمراء.

 

على الفور، أحالت اللجنة الشكوى ومضمونها إلى لجنة الهيئات والأندية والقيم برئاسة المهندس ياسر إدريس ، وهو المسار الطبيعي لمثل هذه الشكاوى، لدراستها واتخاذ ما يلزم حيالها ثم عرض الأمر على مجلس الإدارة.

أخبار تهمك

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يطالب الأهلي بصفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 3 ساعات

سعر الدولار اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020 بالبنوك.. استقرار متواصل مقابل الجنيه

منذ ساعتين و 27 دقيقة

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 20 ساعة

نجم صن داونز السابق يطالب زملاءه بالانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تركي آل الشيخ يستكمل رحلة علاجه بنيويورك

منذ حوالي 13 ساعة

تخطيط الأهلي تضع أمام موسيماني 6 صفقات سوبر

منذ نصف ساعة

عمر خربين يفرض شروطه للانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي السابق مرشح للانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك ينهي صفقة جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

الإلتزام أول الرحيل.. أول رسالة من موسيماني إلى صالح جمعة

منذ ساعتين

أحمد حسن يكشف موقف وليد أزارو مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يظهر العين الحمراء لنجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

نجم صن داونز السابق يفتح الباب أمام انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ ساعة

تصويت

الأكثر قراءة
12:19 م

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

01:03 م

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

01:18 ص

سعر الدولار اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020 بالبنوك.. استقرار متواصل مقابل الجنيه

03:02 م

الزمالك ينهي صفقة جديدة

12:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»