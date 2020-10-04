سولشاير يعلن تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي أمام توتنهام

أعلن النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن التشكيل الرسمي الذي سيدخل لمواجهة منافسه فريق توتنهام هوتسبير، وذلك في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب أولدترافورد، في إطار منافسات الأسبوع الرابع من البريميرليج.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى: دي خيا.

خط الدفاع: وان بيساكا - بايلي - ماجوير - لوك شاو.

خط الوسط: ماتيتش - بول بوجبا - برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: جرينوود - مارسيال - راشفورد.

وقد حقق مانشستر يونايتد الفوز في الجولة الماضية على حساب برايتون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.