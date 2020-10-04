وزيرة الهجرة: مبادرة "اتكلم مصري" تهدف لتعميق الهوية الوطنية

Advertisements

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مبادرة "اتكلم مصري" هامة جدًا وهي مبادرة وطنية تهدف لتعميق الهوية المصرية.



وأضافت "نبيلة مكرم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أننا نواجه مشكلة كبيرة فيما يتعلق باللغة العربية باللهجة المصرية، موضحة أنها تنبأت لهذه المشكلة من خلال لقاءاتها مع الجاليات المصرية في الخارج وشكوى الأمهات من عدم حديث أبنائهم باللغة العربية، وعند حديثها مع أبناء الجاليات لا يفهموا حديثها ولا يستطيعوا استقبال حديثها.



وتابعت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن اللغة العربية هي الهوية المصرية، وهي التي توثق الحاضر وتجعلنا قادرين على فهم بعضنا البعض وتحقق التقارب بيننا، مشيرة إلى أنه تم البدء في إعداد برامج يتم بثها عبر الموقع الرسمي للوزارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتعليم المصريين بالخارج اللغة العربية بطريقة بسيطة.



ونظمت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الخميس، فعالية الإطلاق الرسمي لمبادرة "اتكلم مصري"، في إطار جهود الدولة المبذولة لنشر الوعي الثقافي والقومي بين أبناء الشعب المصري وخاصة المقيمين بالخارج، وإيمانا بأهمية ربط أبناء المصريين بالخارج بالوطن وبمفهوم الدولة والأمن القومي، وتتيح المبادرة الفرصة للشباب المصري بالخارج لاكتشاف وطنهم الأم مصر والتحديات التي تواجهها.



وشهدت الفعالية حضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور أسامة هيكل وزير الإعلام، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ولفيف من الشخصيات العامة والإعلاميين، وكتاب الرأي.



وتضمنت عرض فيلم قصير عن الجيل الثاني من أبناء طيور مصر المهاجرة في الخارج، كذلك استعراض لتطبيق "اتكلم مصري" عرضته داليا إبراهيم رئيسة مجلس إدارة دار نهضة مصر للنشر، يحتوي على شرح تفاصيل التطبيق والمادة التعليمية والترفيهية المبنية على فكرة الهوية المصرية، والشكل التي ستقدم به للفئة المستهدفة في المبادرة، بالإضافة لعرض مجموعة من الفيديوهات الخاصة بجهود الوزارة في تنفيذ برنامج "اتكلم مصري" بالتعاون مع شركة BRanderia، واختتمت بالفيديو الترويجي القصير الذي يقدمه النجم العالمي مينا مسعود سفير المبادرة.



يعتبر الهدف الأساسي من مبادرة "اتكلم مصري" تعليم اللغة العربية بشكلها المصري البسيط، للأجيال الناشئة من المصريين في الخارج كأداة ربط قوية مع وطنهم الأم مصر، ويتم العمل خلالها على تقديم محتوى بسيط يتناسب مع هذه الفئة العمرية، في شكله ومضمونه بالاعتماد على نشر الكلمات العربية الشائعة، وتعليم أحرف اللغة العربية كذلك عمليات الدمج بين هذه الأحرف كي نصل لمرحلة تكوين الكلمة، من خلال أنشطة تفاعلية للأطفال ويشارك فيها أعضاء الأسرة، إضافة إلى خلق قصص وأغاني وفيديوهات تتضمن هذا المحتوى.

