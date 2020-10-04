وكيل الأزهر وأمين "البحوث الإسلامية" يتفقدان الاختبارات التحريرية للابتعاث الخارجي

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 05:01 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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بدأ مجمع البحوث الإسلامية اليوم، عقد فعاليات الاختبارات التحريرية للمتقدمين لمسابقة الابتعاث الخارجي لدول العالم للعام الحالي، وذلك بكليات اللغة العربية وأصول الدين والشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة، كمرحلة أولى لاختيار أفضل الكوادر لتمثيل مصر والأزهر الشريف، حيث تم تقسيمها على أيام مراعاة للظروف الاحترازية الحالية ومنعًا للتزاحم داخل اللجان.

وللاطمئنان على انضباط اللجان أجرى وكيل الأزهر الشيخ صالح عباس والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د.نظير عياد جولة تفقدية داخل مختلف اللجان المنعقدة بكليات الجامعة بالدراسة، بحضور د. عبده إبراهيم عميد كلية اللغة العربية، عبد الفتاح العواري عميد كلية أصول الدين، ممدوح مبروك عميد كلية الشريعة والقانون.

وتُعقد الاختبارات التحريرية كمرحلة أولى تمهيدًا لاختيار أفضل الكفاءات العلمية التي ستمثل الأزهر الشريف في العديد من دول العالم، حيث يعد الاختبار التحريري هو المرحلة الأولى للاختيار، وسيعقبه الاختبار الشفوي والمقابلة الشخصية.

وتتم الاختبارات التحريرية بنظام الامتحانات المتبع في الجامعة، لضمان الشفافية الكاملة في عملية الاختيار بما يحقق الهدف الأسمى لرسالة الأزهر العالمية.

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