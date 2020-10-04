هاري كين يقود تشكيل توتنهام أمام مانشستر يونايتد

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 04:59 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
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كشف البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام، عن التشكيل الأساسي لفريقه في مواجهة مانشستر يونايتد، وذلك في اللقاء الذي سيقام بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

 

حراسة المرمى: لوريس.

 

خط الدفاع: اوريه - داير - سانشيز - ريجيلون.

 

خط الوسط: هولبيرج - سيسوكو - ندومبيلي - سون هيونج - ايريك لاميلا.

 

خط الهجوم: هاري كين.

 

يذكر أن توتنهام قد تعادل مع نيوكاسل يونايتد في الجولة الماضية بنتيجة هدف لكل فريق.

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