تخطيط الأهلي تضع أمام موسيماني 6 صفقات سوبر

تخطيط الأهلي تضع أمام موسيماني 6 صفقات سوبر
الأحد 04/أكتوبر/2020 - 04:58 م
علي خلاف
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علي خلاف
عرضت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، على المدرب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للفريق الأحمر 6 صفقات نارية.
صفقات الأهلي الجديدة في الميركاتو الصيفي
تخطط إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، بناءا على رغبة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.
من جانبه عرضت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، الصفقات على المدرب عن طريق "الفيديوهات" للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأبلغت لجنة التخطيط موسيماني، بإنهاء صفقتي طاهر محمد طاهر وأحمد عبدالقادر رسميا.
وجاءت أسماء الصفقات المعروضة على طاولة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، كالآتي:-
رجب بكار بيراميدز.
بدر بانون الرجاء المغربي
البلايلي أهلي جدة السعودي
محمد إبراهيم صانع ألعاب مصر المقاصة
أسامة جلال مدافع إنبي
محمود جاد إنبي أو أحمد الشناوي بيراميدز.
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