تخطيط الأهلي تضع أمام موسيماني 6 صفقات سوبر

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 04:58 م
موسيماني
موسيماني
علي خلاف
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علي خلاف 
عرضت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، على المدرب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للفريق الأحمر 6 صفقات نارية.

صفقات الأهلي الجديدة في الميركاتو الصيفي 

تخطط إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، بناءا على رغبة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

من جانبه عرضت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، الصفقات على المدرب عن طريق "الفيديوهات" للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأبلغت لجنة التخطيط موسيماني، بإنهاء صفقتي طاهر محمد طاهر وأحمد عبدالقادر رسميا.

وجاءت أسماء الصفقات المعروضة على طاولة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، كالآتي:-

رجب بكار بيراميدز.

بدر بانون الرجاء المغربي

البلايلي أهلي جدة السعودي

محمد إبراهيم صانع ألعاب مصر المقاصة 

أسامة جلال  مدافع إنبي

محمود جاد إنبي  أو أحمد الشناوي بيراميدز.



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