اختيار "الزيني" رئيسا للشعبة العامة لمواد البناء

عقدت الجمعية العمومية للشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية جلسة إجراءات برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم الأحد، لانتخاب مجلس ادارة الشعبة وهيئة مكتبها .





وبعد اللجوء لصندوق الاقتراع السري تم انتخاب مجلس ادارة الشعبة ثم اختيار هيئة المكتب بالتزكية حيث جاء احمد الزيني رئيسا الشعبة للمرة الخامسة وحمدي رضيوي ورفعت فوزي نائبين أول وثان وعبد العزيز قاسم سكرتيرا عاما وعلاء الدين النجار سكرتيرا عاما مساعدا.





وطالب رئيس اتحاد الغرف التجارية الشعبة بزيادة السعي لخدمة قطاعها من خلال مناقشة كافة الموضوعات وترتيب أولوياتها مؤكدا علي دعم الاتحاد لكل الشعب النوعية لدعم الأنشطة المختلفة ومن ثم دعم اقتصادنا القومي .





من جانبه قال احمد الزيني عقب انتخابه بالإجماع رئيسا الشعبة أن الفترة القادمة تحتاج تكاتف كافة الأطراف لمساندة هذا القطاع مشيرا إلي أنه تم تشكيل مجموعة لجان من مجلس إدارة الشعبة لمناقشة الموضوعات التي تهم هذا القطاع منها لجان ( الضرائب والاسمنت والحديد ولجنة خاصة لمتابعة شروط مواد البناء )مشددا علي اهمية العمل الجماعي خلال دورة مجلس إدارة الشعبة الحالية ٢٠٢٤.