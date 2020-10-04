أمانة جدة تبدأ أعمال تنظيم حي النزهة الشعبي

بدأت أمانة محافظة جدة، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية اليوم الأحد، أعمال تنظيم حي النزهة الشعبي جنوب مطار الملك عبدالعزيز، وذلك ضمن خطط الأمانة في إعادة تنظيم الأحياء وتحسين جودة الحياة فيها.

وأوضحت الأمانة أن أعمال التنظيم أسفرت عن البدء في إزالة المباني الآيلة للسقوط ونزع الخِدْمات عن 167 مبنى تقرر إزالتها في المرحلة الأولى من أصل 261 عقارا ، كما تم إغلاق 28 نشاطاً تجارياً ورفع 20 سيارة خربة من الموقع.





وسيجرى في المرحلة الثانية إعادة تقييم 91 عقاراً لتحديد حالتها الإنشائية مرة أخرى وفي حال تطلبت الإزالة سيجري نزع الخِدْمات عنها وإزالتها، بالإضافة لنزع الخِدْمات عن العقارات غير المملوكة بصكوك.

يذكر أن أمانة محافظة جدة تواصل جهودها في تنظيم الأحياء الشعبية المستهدفة لتحسين جودة الحياة فيها من خلال إضافة المرافق وتسهيل وصول الخدمات للسكان، حيث نفذت خلال الفترة الماضية أعمال إزالة لبعض المباني الآيلة للسقوط في شارع حراء بحي السلامة الشعبي.