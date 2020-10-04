محافظ قنا: بدء تفعيل سيارة ضبط الأسواق لجهاز حماية المستهلك بالمحافظة

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أعلن اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، بدء تفعيل سيارة ضبط الاسواق التابعة لجهاز حماية المستهلك والمنوط بها ضبط أي سلع ومخالفات تضر بالمستهلك واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الدكتور احمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، في اطار حرص محافظة قنا علي ضبط الأسواق والحكام الرقابة عليها وحماية حقوق المستهلك على كافة السلع المتداولة.



واوضح محافظ قنا ان الهدف من تفعيل سيارة ضبط الاسواق لجهاز حماية المستهلك هو إحكام الرقابة على كافة الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكد من جودتها لتحقيق سبل الإرضاء للمواطنين من اجل الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة والقضاء على الفساد وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



من جانبه أشار مدير فرع جهاز حماية المستهلك بقنا الي انه تم الدفع بسيارة ضبط الاسواق لمساعدة العاملين بالجهاز علي زيادة عدد الحملات بالأسواق والتوسع فيها حتي يتسنى حماية المستهلك من الممارسات الضارة وجشع واستغلال بعض من التجار وسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للسيطرة علي السوق وضبط المخالفين.



جدير بالذكر ان الفرع الاقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة قنا يتلقى الشكاوي من خلال الهاتف على الارقام الأتية ( ٠٩٦٣٣٣٦٣٢٧ - ٠٩٦٣٣٣٦٣٢٨–٠١٠٦٦٦٦١٨٢٨ ) او عن طريق الخط الساخن للجهاز على رقم ١٩٥٨٨ او عن طريق الواتساب للجهاز ٠١٢٨١٦٦١٨٨٠، اومن خلال مقر الفرع الكائن بمدينة قنا - شارع الاقصر بجوار هيئة البريد.



جاء ذلك خلال لقاء محافظ قنا برائد هارون، مدير فرع جهاز حماية المستهلك بقنا وبحضور حازم عمر نائب المحافظ والمهندسة فاطمة ابراهيم السكرتير المساعد ووكلاء وزارتي التموين والزراعة ومدير مديرية الطب البيطري.