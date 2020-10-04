بعد تعاركهما علي الترشح.. رفض 3 طعون لمرشح لانتخابات النواب بسبب شقيقه

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 04:48 م
أرشيفية
أرشيفية
هدير حمزة
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رفضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى ٣ طعون من سيد طه حنفي علي قرار استبعاده بسبب شقيقه الذي أقام دعاوى قضائية لاستبعاده من السباق الانتخابي، ورد عليه شقيقه الآخر بنفس الدعاوى، لتفصل المحكمة بينهما، فيما أجلت المحكمة دعوى آخري خاصه به أيضًا وسيصدر بها حكم قضائي نهائي بعد قليل.

يذكر ان الشقيقين طعنوا امام محكمة القضاء الاداري ضد بعضهم البعض بحوالي ١٠ دعاوى قضائية كل واحد منهم أقام ٥ طعون لاستبعاد شقيقة الآخر من السباق الانتخابي.

واتهم كلًا منهما الاخر في الدعاوى القضائية المقامة أمام محكمة القضاء الإدارى، بسوء السمعة وصدور أحكام قضائية ضدهما في أحكام جنائية.

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