جامعة المنيا تُعلن عن شروط قبول دفعة جديدة لبرامج التعليم المُدمج لعام 2020

Advertisements



أعلن مركز التعليم المُدمج بجامعة المنيا، عن قبول دفعة جديدة من الراغبين في التقدم من حملة الثانوية العامة، والأزهرية، والدبلومات الفنية، أو ما يعادلها من المؤهلات المتوسطة، دفعة 2018 وما قبلها لبرامج التعليم المدمج للعام الجامعي20202021، حيث يستمر المركز في قبول أوراق الراغبين في الالتحاق به حتى نهاية أكتوبر الجاري.



وأكد الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، أن برامج التعليم المدمج تمنح الدرجة العلمية في البكالوريوس المهني في التربية للطفولة المبكرة، ودرجة الليسانس المهني في العلوم العربية والإسلامية، إلى جانب منح درجة البكالوريوس المهني في التجارة، والزراعة، بالشراكة مع بعض الجامعات المصرية، وذلك باعتماد مع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، موضحًا أن التعليم المُدمج هو نظام تعليمي يجمع بين التعليم التقليدي والتعليم عن بعد، ويؤهل خريجيه بمختلف التخصصات والمهارات التي يتطلبها سوق العمل.



وكشف الدكتور عواد فرغل مدير مركز التعليم المُدمج، عن شروط الالتحاق ببرامج التعليم المدمج بجامعة المنيا، للطلاب الذين مر عامين على حصولهم على الثانوية العامة أو الفنية أو ما يعادلها، إلى جانب اجتياز المقابلة الشخصية لبعض البرامج التي تتطلب ذلك، واستثناء الطلاب المقيمين في الخارج من اختبارات القبول، على أن يقوم الطالب بإحضار أصل المؤهل أو مستخرج منه، وأصل شهادة الميلاد، وصورة بطاقة الرقم القومي، وعدد 6 صور شخصية، وسداد الرسوم قبل الدراسة، وأصل شهادة التجنيد للذكور، على أن تقدم جميع الأوراق بمركز التعليم المدمج داخل الحرم الجامعي.





