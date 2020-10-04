جامعة المنيا تُعلن عن شروط قبول دفعة جديدة لبرامج التعليم المُدمج لعام 2020

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 04:43 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي _ أسماء نجاتي
Advertisements

أعلن مركز التعليم المُدمج بجامعة المنيا، عن قبول دفعة جديدة من الراغبين في التقدم من حملة الثانوية العامة، والأزهرية، والدبلومات الفنية، أو ما يعادلها من المؤهلات المتوسطة، دفعة 2018 وما قبلها لبرامج التعليم المدمج للعام الجامعي20202021، حيث يستمر المركز في قبول أوراق الراغبين في الالتحاق به حتى نهاية أكتوبر الجاري.

وأكد الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، أن برامج التعليم المدمج تمنح الدرجة العلمية في البكالوريوس المهني في التربية للطفولة المبكرة، ودرجة الليسانس المهني في العلوم العربية والإسلامية، إلى جانب منح درجة البكالوريوس المهني في التجارة، والزراعة، بالشراكة مع بعض الجامعات المصرية، وذلك باعتماد مع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، موضحًا أن التعليم المُدمج هو نظام تعليمي يجمع بين التعليم التقليدي والتعليم عن بعد، ويؤهل خريجيه بمختلف التخصصات والمهارات التي يتطلبها سوق العمل.

وكشف الدكتور عواد فرغل مدير مركز التعليم المُدمج، عن شروط الالتحاق ببرامج التعليم المدمج بجامعة المنيا، للطلاب الذين مر عامين على حصولهم على الثانوية العامة أو الفنية أو ما يعادلها، إلى جانب اجتياز المقابلة الشخصية لبعض البرامج التي تتطلب ذلك، واستثناء الطلاب المقيمين في الخارج من اختبارات القبول، على أن يقوم الطالب بإحضار أصل المؤهل أو مستخرج منه، وأصل شهادة الميلاد، وصورة بطاقة الرقم القومي، وعدد 6 صور شخصية، وسداد الرسوم قبل الدراسة، وأصل شهادة التجنيد للذكور، على أن تقدم جميع الأوراق بمركز التعليم المدمج داخل الحرم الجامعي.


أخبار تهمك

الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 20 ساعة

الزمالك ينهي صفقة جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يطالب الأهلي بصفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

منذ حوالي 16 ساعة

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

منذ حوالي 5 ساعات

عمر خربين يفرض شروطه للانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي السابق مرشح للانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

أحمد حسن يكشف موقف وليد أزارو مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

سعر الدولار اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020 بالبنوك.. استقرار متواصل مقابل الجنيه

منذ ساعتين و 29 دقيقة

الإلتزام أول الرحيل.. أول رسالة من موسيماني إلى صالح جمعة

منذ ساعتين

تخطيط الأهلي تضع أمام موسيماني 6 صفقات سوبر

منذ 33 دقيقة

نجم صن داونز السابق يفتح الباب أمام انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ ساعة

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يظهر العين الحمراء لنجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

نجم صن داونز السابق يطالب زملاءه بالانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تركي آل الشيخ يستكمل رحلة علاجه بنيويورك

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

الأكثر قراءة
12:19 م

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

01:03 م

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

01:18 ص

سعر الدولار اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020 بالبنوك.. استقرار متواصل مقابل الجنيه

03:02 م

الزمالك ينهي صفقة جديدة

12:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»