جولة رئيس جامعة المنصورة لمتابعة تطوير وتوسعة وحدات طبية بمستشفى الأطفال الجامعي (صور)

Advertisements

أجري الدكتور أشرف عبدالباسط - رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأحد، جولة تفقد خلالها أعمال تطوير وتوسعة بعض الوحدات الطبية بمستشفى الأطفال الجامعي، فى اطار خطة المستشفى لتطوير الوحدات الطبية لزيادة القدرة الاستيعابية للمرضى من الأطفال.



رافق رئيس جامعة المنصورة، خلال الجولة، الدكتور محمد حجازى المدير التنفيذى للمستشفيات والمراكز الطبية، الدكتور أحمد الرفاعي مدير مستشفى الأطفال، الدكتور هشام السيد عبد الهادي رئيس قسم الأطفال، الدكتور أحمد درويش نائب مدير المستشفى ومدير العيادات الخارجية، الدكتور ميادة صبري رئيس قسم مكافحة العدوى.



وتفقد رئيس الجامعة عمليات تطوير وحدات الحضانات، قسم القلب الجديد، وحدة الغسيل الكلوى حيث سيتم زيادة القدرة الاستيعابية للحضانات من 16 الى 41 وحدة منهم 3 وحدات مجهزة ICU عناية مركزة،، كما سيتم زيادة القدرة الاستيعابية لوحدة الغسيل الكلوى من 12- 20 وحدة غسيل كلوى.







