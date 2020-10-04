الداخلية توزع حقائب مدرسية مجانا على الطلاب بالمناطق الأكثر احتياجا (فيديو)

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 04:37 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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أذاعت فضائية "ten"، مقطع فيديو يستعرض تفاصيل توزيع وزارة الداخلية المصرية حقائب مدرسية مجانا على الطلاب بالمناطق الأكثر احتياجا.

وأوضح الفيديو، أن وزارة الداخلية أهدت حقائب مدرسية لطلبة المدارس بالمناطق الأكثر احتياجًا على مستوي الجمهورية مساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين ودعم منظومة الحماية الاجتماعية وفي ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية في أحد محاورها إلي تفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية انطلاقًا من الدور المجتمعي للوزارة الذي يهدف إلي بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور، واستمرارًا لمبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمناسبة قرب بدء العام الدراسي.

وقد اضطلع قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية من خلال "منظومة أمان" التي تساهم في توفير السلع الأساسية التي تمس احتياجات المواطنين بهدف تحقيق التوازن والسيطرة على الأسعار، بتحهيز شنط مدرسية بداخلها المستلزمات والأدوات المدرسية لإهدائها لطلبة المدارس بـ (المناطق الأكثر احتياجًا- دور الأيتام- ذوي القدرات الخاصة على مستوي الجمهورية بالتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان ومختلف مديريات الأمن، وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2020.. مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس "كورونا المستجد".

يأتي ذلك اتساقًا مع سياسة الدولة المصرية الهادفة إلي تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين وحرص وزارة الداخلية على تبني المبادرات المجتمعية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب المصري.

وكانت وزارة الداخلية قد اتخذت كافة الإجراءات لإطلاق المرحلة الرابعة عشر من مبادرة "كلنا واحد " للمستلزمات والأدوات المدرسية لمدة شهر بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوي كافة محافظات الجمهورية.

وتم عقد عدة لقاءات مع بعض أصحاب فروع كبري السلاسل التجارية على مستوي الجمهورية، وممثلي فروع الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بالمحافظات وبعض منتجي ومصنعي الزي المدرسي وأصحاب المكتبات الكبرى، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية (زي مدرسي – أدوات مدرسية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتجاوز 30%، وعرضها من خلال (منافذ ثابتة - سيارات متحركة – معارض – شوادر) بكافة المحافظات على مستوي الجمهورية، والمعلن عنها تفصيليًا على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من هنا لتلبية احتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بالأسعار المخفضة، والتي تكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات، بما يكفل سلامة المواطنين في ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من انتشار فيروس "كورونا" المستجد والحد من تداعياته.

هذا وقد لاقت المبادرة إقبالًا واستحسانًا من المواطنين الذين أشادوا بجودة المعروضات وبأسعارها المناسبة مقارنةً بأسعار السوق، كما عبروا عن تقديرهم للدور المجتمعي الذي تضطلع به أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهلهم.

هذا وتواصل مديريات الأمن جهودها لتفعيل المبادرة لضمان وصول المستلزمات المدرسية بالأسعار المناسبة للمواطنين.

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