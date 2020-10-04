كريم عفيفى ينضم لقائمة أبطال مسلسل ز"اهي زركش"

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أعلن الفنان كريم عفيفي، عن انضمامه لمسلسل "نجيب زاهي زركش".



ونشر كريم عفيفي صورة له عبر حسابه بموقع إنستجرام ، وعلق قائلاً :" بسم الله توكلنا علي الله ..نجيب زاهي زركش رمضان 2021.



وفي سياق آخر، ينتظر الفنان كريم عفيفي حاليًا عرض مسلسله الجديد"4 أيام 3 ليالي"، وهو من تأليف إيهاب بليبل، ومن إخراج أحمد خالد أمين.



والجدير بالذكر أن كريم عفيفي يُعرض له حاليًا مسرحية " علاء الدين"، وهي بطولة أحمد عز، تارا عماد، محمد ثروت، سامي مغاوري، وهي من إخراج مجدي الهواري، وإنتاج "كايرو شو".