كريم عفيفى ينضم لقائمة أبطال مسلسل ز"اهي زركش"
الأحد 04/أكتوبر/2020 - 04:37 م
فايقة محمد عادل
Advertisements
أعلن الفنان كريم عفيفي، عن انضمامه لمسلسل "نجيب زاهي زركش".
ونشر كريم عفيفي صورة له عبر حسابه بموقع إنستجرام ، وعلق قائلاً :" بسم الله توكلنا علي الله ..نجيب زاهي زركش رمضان 2021.
وفي سياق آخر، ينتظر الفنان كريم عفيفي حاليًا عرض مسلسله الجديد"4 أيام 3 ليالي"، وهو من تأليف إيهاب بليبل، ومن إخراج أحمد خالد أمين.
والجدير بالذكر أن كريم عفيفي يُعرض له حاليًا مسرحية " علاء الدين"، وهي بطولة أحمد عز، تارا عماد، محمد ثروت، سامي مغاوري، وهي من إخراج مجدي الهواري، وإنتاج "كايرو شو".
ونشر كريم عفيفي صورة له عبر حسابه بموقع إنستجرام ، وعلق قائلاً :" بسم الله توكلنا علي الله ..نجيب زاهي زركش رمضان 2021.
وفي سياق آخر، ينتظر الفنان كريم عفيفي حاليًا عرض مسلسله الجديد"4 أيام 3 ليالي"، وهو من تأليف إيهاب بليبل، ومن إخراج أحمد خالد أمين.
والجدير بالذكر أن كريم عفيفي يُعرض له حاليًا مسرحية " علاء الدين"، وهي بطولة أحمد عز، تارا عماد، محمد ثروت، سامي مغاوري، وهي من إخراج مجدي الهواري، وإنتاج "كايرو شو".