ياسمين صبري ترد على زوجة خلعت زوجها بسببها

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 05:03 م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
أماني سلام
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ردت الفنانة ياسمين صبري، على واقعة تقدم إحدى السيدات المصريات، بدعوى خلع من زوجها، بسبب إصراره على تحويلها إلى نسخة ياسمين، وتقليدها في ملابسها وطريقة حديثها وحركاتها.



وكتبت ياسمين عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل التغريدات القصيرة “تويتر”: “نفسي أشوف نرمين عشان أقولها أنها تستاهل الحب والاهتمام”.


يشار إلي أن انتشرت عبر سوشيال ميديا عن زوجة الشابة أثبتت في عريضة دعوى طلب الطلاق خلعًا، أن زوجها اقترح عليها أن يمنحها كل ما يلزمها من مال لإجراء جراحة تجميل تجعلها قريبة الشبة من ياسمين صبري، وأضافت: قالي أنا هديكى فلوس وتروحى لدكتور التجميل، تعملى عملية عشان أعرف أعيش معاكى ونبقى كويسين، وياريت تبقي شبه ياسمين صبري، وأنا أوعدك إنى مش هبعد عنك خالص”.

وأضافت إنها طلبت منه أن يتزوج من سيدة أخرى تقبل بهذا العرض، وطلبت منه الطلاق بصورة ودية، ولكنه امتنع عن منحها حريتها بسبب صلة القرابة العائلية بينهما وعدم رغبته في إثارة أزمة داخل العائلة.

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