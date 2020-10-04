محرم هلال رئيساً للاتحاد العام لجمعيات المستثمرين

قرر مجلس إدارة اتحاد المستثمرين في جلسة عاجلة بحضور جميع الأعضاء ، اليوم الأحد 4 أكتوبر ، بمقر الاتحاد مجموعة من القرارات:





أولاً : المغفور له ، بإذن الله تعالي ، محمد فريد خميس ، قامة وطنية عظيمة ، سيبقي دوماً رمزاً ونبراساً ، طاب حياً وميتاً ..





ثانياً : السيدة ياسمين خميس ، رئيساً شرفياً وفخرياً للاتحاد ، تخليداً لذكري والدها ، ومكانته العظيمة في الصناعة والاستثمار والحياة الاجتماعية ، واتحاد المستثمرين .





ثالثاً : الدكتور محرم هلال ، رئيساً للاتحاد .





رابعاً : الأستاذ أسامة حفيلة ، نائباً أول لرئيس الاتحاد ، ورئيساً للمكتب التنفيذي.





خامساً : الدكتور محمد خميس شعبان ، أميناً عاماً للاتحاد .





سادساً : الدكتور صبحي نصر ، أميناً للصندوق .





سابعاً :

الأستاذ محمد المرشدي .

المهندس محمود الشندويلي .

الدكتور سمير عارف .

المهندس علاء السقطي .

الدكتور محمد سعد .

نواب لرئيس الاتحاد .









ثامناً :

المهندس علي حمزة .

المهندس عبد الله الغزالي .

عضوا مجلس إدارة الاتحاد .





تاسعاً : الدكتور عادل اليماني ، مستشاراً إعلامياً ، ومتحدثاً رسمياً للاتحاد .