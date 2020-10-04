محرم هلال رئيساً للاتحاد العام لجمعيات المستثمرين

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 04:37 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements
قرر مجلس إدارة اتحاد المستثمرين في جلسة عاجلة بحضور جميع الأعضاء ، اليوم الأحد 4 أكتوبر ، بمقر الاتحاد مجموعة من القرارات:

أولاً : المغفور له ، بإذن الله تعالي ، محمد فريد خميس ، قامة وطنية عظيمة ، سيبقي دوماً رمزاً ونبراساً ، طاب حياً وميتاً ..

ثانياً : السيدة ياسمين خميس ، رئيساً شرفياً وفخرياً للاتحاد ، تخليداً لذكري والدها ، ومكانته العظيمة في الصناعة والاستثمار والحياة الاجتماعية ، واتحاد المستثمرين .

ثالثاً : الدكتور محرم هلال ، رئيساً للاتحاد . 

رابعاً : الأستاذ أسامة حفيلة ، نائباً أول لرئيس الاتحاد ، ورئيساً للمكتب التنفيذي.

خامساً : الدكتور محمد خميس شعبان ، أميناً عاماً للاتحاد .

سادساً : الدكتور صبحي نصر ، أميناً للصندوق .

سابعاً :
الأستاذ محمد المرشدي .
المهندس محمود الشندويلي .
الدكتور سمير عارف .
المهندس علاء السقطي .
الدكتور محمد سعد .
نواب لرئيس الاتحاد .


ثامناً  : 
المهندس علي حمزة .
المهندس عبد الله الغزالي .
عضوا مجلس إدارة الاتحاد .

تاسعاً : الدكتور عادل اليماني ، مستشاراً إعلامياً ، ومتحدثاً رسمياً للاتحاد .

أخبار تهمك

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد حسن يكشف موقف وليد أزارو مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 20 ساعة

موسيماني يظهر العين الحمراء لنجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

نجم صن داونز السابق يفتح الباب أمام انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

الزمالك ينهي صفقة جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يطالب الأهلي بصفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 3 ساعات

نجم صن داونز السابق يطالب زملاءه بالانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 4 ساعات

تخطيط الأهلي تضع أمام موسيماني 6 صفقات سوبر

منذ نصف ساعة

تركي آل الشيخ يستكمل رحلة علاجه بنيويورك

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الأهلي السابق مرشح للانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

الإلتزام أول الرحيل.. أول رسالة من موسيماني إلى صالح جمعة

منذ ساعتين

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

منذ حوالي 16 ساعة

سعر الدولار اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020 بالبنوك.. استقرار متواصل مقابل الجنيه

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عمر خربين يفرض شروطه للانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

الأكثر قراءة
12:19 م

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

01:03 م

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

01:18 ص

سعر الدولار اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020 بالبنوك.. استقرار متواصل مقابل الجنيه

03:02 م

الزمالك ينهي صفقة جديدة

12:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»