محرم هلال رئيساً للاتحاد العام لجمعيات المستثمرين
الأحد 04/أكتوبر/2020 - 04:37 م
أحمد الشيخ
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قرر مجلس إدارة اتحاد المستثمرين في جلسة عاجلة بحضور جميع الأعضاء ، اليوم الأحد 4 أكتوبر ، بمقر الاتحاد مجموعة من القرارات:
أولاً : المغفور له ، بإذن الله تعالي ، محمد فريد خميس ، قامة وطنية عظيمة ، سيبقي دوماً رمزاً ونبراساً ، طاب حياً وميتاً ..
ثانياً : السيدة ياسمين خميس ، رئيساً شرفياً وفخرياً للاتحاد ، تخليداً لذكري والدها ، ومكانته العظيمة في الصناعة والاستثمار والحياة الاجتماعية ، واتحاد المستثمرين .
ثالثاً : الدكتور محرم هلال ، رئيساً للاتحاد .
رابعاً : الأستاذ أسامة حفيلة ، نائباً أول لرئيس الاتحاد ، ورئيساً للمكتب التنفيذي.
خامساً : الدكتور محمد خميس شعبان ، أميناً عاماً للاتحاد .
سادساً : الدكتور صبحي نصر ، أميناً للصندوق .
سابعاً :
الأستاذ محمد المرشدي .
المهندس محمود الشندويلي .
الدكتور سمير عارف .
المهندس علاء السقطي .
الدكتور محمد سعد .
نواب لرئيس الاتحاد .
ثامناً :
المهندس علي حمزة .
المهندس عبد الله الغزالي .
عضوا مجلس إدارة الاتحاد .
تاسعاً : الدكتور عادل اليماني ، مستشاراً إعلامياً ، ومتحدثاً رسمياً للاتحاد .