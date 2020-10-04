حبس متهم انتحل صفة موظف حي بمصر القديمة

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أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مصر القديمة، تجديد حبس متهم 15 يوم على ذمة التحقيقات، بتهمة انتحاله صفة موظف بأحد أحياء بمصر القديمة، واستولى على مبلغ مالى من أحد المواطنين.



البداية تعود عندما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب عليه، والاستيلاء منه على مبلغ مالى قيمة التصالح فى مخالفة العقار سكنه وملك والده وكذلك بطاقة الرقم القومى خاصته عقب إيهامه بأنه أحد موظفى الحى التابع له العقار.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات التي أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، ومن خلال تكثيف الجهود تم تحديد المتهم، وتبين أنه عاطل مقيم بمحافظة الجيزة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بانتحال صفة موظف بالحى بقصد النصب على المواطنين، والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية وحرر المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.