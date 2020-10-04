مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث بطريق بورسعيد الإسماعيلية

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 04:07 م
أرشيفية
أرشيفية
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لقي شخصان مصرعهما، بينما أصيب اثنين آخرين، مساء اليوم الأحد، في حادث تصادم سيارة أجرة مسرعة بعمود إنارة على طريقة "بورسعيد - الاسماعيلية".

ووردت إشارة من مستشفي السلام ببورسعيد، للدكتور عادل تعيلب، رئيس هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، حيث استقبلت المستشفى كلا من: غاده فيصل عبدالعال 51 سنه، منه الله محمد ابراهيم 22 سنه، محمد عوض حموده 35 جثه هامدة، ساره سمير معوض 24 سنه جثه هامدة.

وبالكشف الطبى المبدئي على المصابين تبين وجود اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحاجات بالجسم وجارى تقديم الخدمة الطبية.

تم التحفظ على حالات الوفاه بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة للوقوف على ملابسات الحادث.

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