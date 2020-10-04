مصر وقبرص تبحثان مستجدات مشروع الربط الكهربائى بين البلدين

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 04:26 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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بحث الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة صباح اليوم مع السيد هومر مافروماتيس سفير قبرص بالقاهرة، مستجدات مشروع الربط الكهربائى بين البلدين .

يأتي هذا اللقاء تأكيداً لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وتفعيلاً لسياسة الحكومة التي تهدف لترسيخ دور مصر كمركز إقليمي للطاقة فى منطقة شرق المتوسط فى ضوء ما نملكه من إمكانات فى هذا الصدد ، وتعزيز أواصر الصداقة بين مصر وقبرص ، فى إطار الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائى .

وأشاد شاكر خلال اللقاء بعمق العلاقات المصرية القبرصية المتميزة، مؤكداً الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية ممثلة فى قطاع الكهرباء والطاقة لدعم أواصر التعاون بين البلدين.

وأضاف أن تنفيذ مشروع الربط يعزز الشراكة بين الدولتين فضلاً عن تحقيق مزايا للبلدين أخذاً فى الاعتبار التطورات الأخيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة وزيادة القدرات المتاحة، موجها بسرعة الانتهاء من مشروع الربط الكهربائى بين مصر وقبرص ومنها إلى اليونان ثم إلى باقى أوروبا وبهذا ستكون مصر ناقل مهم للطاقة بالنسبة للقارة الأوروبية.

وأشار الوزير إلى نجاح قطاع الكهرباء بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية وشركائها المحليين لتنفيذ ثلاثة محطات من المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء فى كل من بنى سويف ، البرلس ، والعاصمة الإدارية الجديدة لإضافة 14400 ميجاوات، منوها بالاهتمام الكبير والجهود التي يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير الخدمات .

وأضاف أنه فى الوقت نفسه يعمل قطاع الكهرباء المصري على تدعيم وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التي يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها وفي سبيل ذلك تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية في الفترة من 2014 تنتهي خلال العام الحالي حيث تم زيادة أطوال الشبكات جهد 500 ك.ف ما يقرب من 1,5 ضعف ما كانت عليه عام 2014، كما تم زيادة سعة محطات المحولات جهد 500 ك.ف زيادة قدرها 4 أضعاف عن وضع الشبكة عام 2014 على ذات الجهد، بالإضافة إلى ما تم إضافته من أطوال خطوط وسعة محطات محولات على باقى الجهود سواء أكان إنشاء مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة.

وأشار خلال الاجتماع إلى الأهمية التي يوليها القطاع لمشروعات الربط الكهربائى حيث أن مصر تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية حيث ترتبط مصر كهربائياً مع دول الجوار شرقاً وغرباً مع كل من الأردن وليبيا وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من الربط مع السودان، كما يتم حالياً المضي قدماً في استكمال مشروع الربط الكهربائي المشترك بين مصر والسعودية كما يتم دراسة الربط الكهربائي جنوباً في اتجاه القارة الإفريقية للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للطاقة المائية في إفريقيا.

وأكد الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائى حتى تصبح مصر مركز إقليمي لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والإفريقية.

من جهته أشاد سفير قبرص بالقاهرة بالعلاقات السياسية المتميزة التي تربط بين البلدين، مؤكداً ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات، مؤكدا الاهتمام الذي توليه الحكومة القبرصية لمشروع الربط بين البلدين لما له من أهمية كبرى فى تحقيق فوائد اقتصادية وسياسية للدول المعنية .

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