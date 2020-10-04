برشلونة يقدم عرض جديد من أجل ضم نجم مانشستر سيتي

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 04:00 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تقديم نادي برشلونة عرضًا جديدًا، التعاقد مع إريك جارسيا، مدافع فريق مانشستر سيتي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، بعقد يبلغ نحو 10 ملايين يورو.


وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإنَّ تقدم الفريق الكاتالوني بعرض جديدً للسيتي بشأن جارسيا، بمقابل مالي يفوق ال 10 ملايين يورو".


وأضافت:" أن مسؤولي مانشستر سيتي لم يرحبو بالعرض، ويخططون للاحتفاظ باللاعب حتى نهاية الموسم الجاري".


وواصلت:" لقد اشطرت فريق مانشستر سيتي الحصول على مبلغ يقترب من ال 30 مليون يورو، للاستغناء عن جارسيا قبل نهاية عقده مع الفريق".


والجدير بالذكر أن قد ورحل جارسيا صاحب ال19 عامًا، عن أكاديمية لا ماسيا في 2017، وانتقل إلى مانشستر سيتي بعقد يمتد حتى صيف 2021.


أخبار تهمك

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي السابق مرشح للانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

أحمد حسن: صالح جمعة سيشارك في المباريات المقبلة مع الأهلي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

الزمالك ينهي صفقة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

نجم صن داونز السابق يطالب زملاءه بالانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يطالب الأهلي بصفقتين من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

بعد اكتشاف 59 تابوتا.. الأعلى للأثار يكشف مفاجأة جديدة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

منذ حوالي 15 ساعة

تركي آل الشيخ يستكمل رحلة علاجه بنيويورك

منذ حوالي 12 ساعة

سعر الدولار اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020 بالبنوك.. استقرار متواصل مقابل الجنيه

منذ ساعة و 14 دقيقة

موسيماني يظهر العين الحمراء لنجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 19 ساعة

عمر خربين يفرض شروطه للانتقال إلى الزمالك

منذ ساعتين و 53 دقيقة

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 3 ساعات

الإلتزام أول الرحيل.. أول رسالة من موسيماني إلى صالح جمعة

منذ أقل من ساعة

أحمد حسن يكشف موقف وليد أزارو مع الأهلي

منذ 42 دقيقة

تصويت

الأكثر قراءة
03:02 م

سعر الدولار اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020 بالبنوك.. استقرار متواصل مقابل الجنيه

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

01:03 م

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

12:19 م

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

01:18 ص

الزمالك ينهي صفقة جديدة

12:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»