برشلونة يقدم عرض جديد من أجل ضم نجم مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تقديم نادي برشلونة عرضًا جديدًا، التعاقد مع إريك جارسيا، مدافع فريق مانشستر سيتي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، بعقد يبلغ نحو 10 ملايين يورو.









وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإنَّ تقدم الفريق الكاتالوني بعرض جديدً للسيتي بشأن جارسيا، بمقابل مالي يفوق ال 10 ملايين يورو".









وأضافت:" أن مسؤولي مانشستر سيتي لم يرحبو بالعرض، ويخططون للاحتفاظ باللاعب حتى نهاية الموسم الجاري".









وواصلت:" لقد اشطرت فريق مانشستر سيتي الحصول على مبلغ يقترب من ال 30 مليون يورو، للاستغناء عن جارسيا قبل نهاية عقده مع الفريق".









والجدير بالذكر أن قد ورحل جارسيا صاحب ال19 عامًا، عن أكاديمية لا ماسيا في 2017، وانتقل إلى مانشستر سيتي بعقد يمتد حتى صيف 2021.







