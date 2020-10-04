النيابة تكشف تفاصيل واقعة هتك عرض طفل على يد مسن بحلوان

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 03:59 م
أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
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فتحت نيابة حوادث حلوان الكلية اليوم الأحد تحقيقات موسعة في واقعة هتك عرض طفل علي يد مسن بمدينة حلوان.

وجاء في أقوال المجني عليه في تحقيقات النيابة أنه تعرض للاعتداء الجنسي علي يد صاحب سوبر ماركت بمنطقة المشروع الأمريكي.

وأضاف أن الواقعة حدثت منذ عام 2011 ويبلغ الطفل الأن 15 عاما، ويوم الواقعة قاما باستدراجه وتعدي عليه جنسيا، ولكنه لم يقم بابلاغ أحدا وقتها بسبب خوفه وصغر سنه، ولكنه لم ينسي الواقعة وظلت في ذاكرته.

تلقى المقدم محمد السيسي رئيس مباحث قسم شرطة حلوان بلاغا من أحد المواطنين مقيم بمنطقة المشروع الأمريكى يتهم فيه صاحب محل يوبر ماركت باستدراج نجله الطفل، والتعدى عليه جنسيا.

وتوجه الرائد محمد عبد الحليم معاون مباحث القسم من تمكن ضباط المباحث من القبض على المتهم "أحمد.م.ع" 63 عاما.

وتبين أنه كان يقيم بمنطقة العزبة البحرية قبل أن يسكن بالمنزل محل الواقعة وباعداد الاكمنه اللازمة تم صبط المتهم والقبض عليه وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

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