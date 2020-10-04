تعرف على موعد مباراة ليفربول أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 03:55 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
Advertisements
يلتقي اليوم الأحد نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نظيره استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".


ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة الثامنة والربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام.


وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.


ويدخل نادي ليفربول وهو يمتلك 9 نقاط بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بينما يمتلك نادي استون فيلا 6 نقاط.

أخبار تهمك

سعر الدولار اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020 بالبنوك.. استقرار متواصل مقابل الجنيه

منذ ساعة و 18 دقيقة

أحمد حسن: صالح جمعة سيشارك في المباريات المقبلة مع الأهلي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

نجم الأهلي السابق مرشح للانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك ينهي صفقة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يظهر العين الحمراء لنجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عمر خربين يفرض شروطه للانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 19 ساعة

بعد اكتشاف 59 تابوتا.. الأعلى للأثار يكشف مفاجأة جديدة

منذ حوالي 21 ساعة

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يطالب الأهلي بصفقتين من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

تركي آل الشيخ يستكمل رحلة علاجه بنيويورك

منذ حوالي 12 ساعة

أحمد حسن يكشف موقف وليد أزارو مع الأهلي

منذ ساعة الا ربع

نجم صن داونز السابق يطالب زملاءه بالانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

منذ حوالي 15 ساعة

الإلتزام أول الرحيل.. أول رسالة من موسيماني إلى صالح جمعة

منذ أقل من ساعة

تصويت

الأكثر قراءة
03:02 م

سعر الدولار اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020 بالبنوك.. استقرار متواصل مقابل الجنيه

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

01:03 م

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

12:19 م

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

01:18 ص

الزمالك ينهي صفقة جديدة

12:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»