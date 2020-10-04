تعرف على موعد مباراة ليفربول أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

يلتقي اليوم الأحد نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نظيره استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".









ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة الثامنة والربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام.









وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.









ويدخل نادي ليفربول وهو يمتلك 9 نقاط بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بينما يمتلك نادي استون فيلا 6 نقاط.



