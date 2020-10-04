خبير سعودي: جهود المملكة جبارة لمنع انتشار كورونا أثناء العمرة (فيديو)

قال الدكتور أحمد الشهري، رئيس منتدى الخبرة السعودي، إن المملكة العربية السعودية تتخذ إجراءات غير عادية منذ بداية جائحة كورونا، وكان من بينها إيقاف العمرة وإقفال الحرمين الشرفين، وغيرها من الإجراءات التي ساهمت في تحقيق المملكة نجاحات كبيرة في مكافحة كورونا.





وأضاف "الشهري"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أنه خلال هذه الأيام هناك تراجع في الحالات الإيجابية للإصابة بكورونا، ورأت المملكة أن هناك إمكانية للسماح بالعمرة بشكل تدريجي بحيث يبدأ بـ 6 آلاف معتمر ثم 15 ألف معتمر ثم 30 ألف.





وتابع رئيس منتدى الخبرة السعودي، أن المملكة قامت بجهود جبارة من حيث النظافة وتعقيم الحرمين، وتسخير وإيجاد طواقم طبية مصاحبة للزائرين، إلى جانب أعداد ضخمة من الفنيين المتخصصين في النظافة والتطهير وتوجيه المعتمرين، وهناك جهود جبارة للمحافظة على التباعد الجسدي خلال تفويج المعتمرين للحد من انتشار الفيروس.





وفي ضوء حرص المملكة العربية السعودية، على عودة استقبال المعتمرين، استعدت لإعادة أداء العمرة تدريجيًا، بالتسجيل عبر تطبيق "اعتمرنا"، واستخراج التصاريح بعدد ستة آلاف معتمر في اليوم.





ويرصد "الفجر"، أحدث إجراءات المملكة العربية السعودية لعودة أداء العمرة في المسجد الحرام.





تطبيق اعتمرنا

أتاحت المملكة العربية السعودية، تحميل تطبيق "اعتمرنا" على الهواتف المحمولة، للراغبين في التسجيل لأداء العمرة، خلال الفترة المقبلة واستخراج التصاريح بعدد ستة آلاف معتمر في اليوم.





وتبدأ وزارة الحج والعمرة السعودية تفعيل تطبيق (اعتمرنا) تزامنا مع بدء العودة التدريجية للعمرة في المسجد الحرام وزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي.





تجربة افتراضية

وأقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تجربة افتراضية استعدادا لاستقبال المعتمرين، حيث رفعت جميع السجاد من صحن المطاف، ومنع الوصول إلى الكعبة المشرفة والحجر الأسود، وتحديد مسار الطواف خارج الحاجز الموجود حاليا، وخصصت الرئاسة العامة فريق خاص يقوم بتعقيم عبوات ماء زمزم وتوزيعها على المعتمرين.





وتقوم الرئاسة العامة بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة على آلية استقبال المعتمرين وتحديد أماكن الدخول والخروج، كما تتعاون الرئاسة العامة في إدارة الحشود مع الجهات الأمنية العاملة داخل المسجد الحرام.





الطواف يبدأ الأحد

وبعد كافة الاستعدادات، أعلن الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بخصيص صحن المطاف للطواف فقط ابتداءً من الأحد القادم، وذلك بهدف التسهيل على المعتمرين لأداء نُسكهم بكل يسر وسهولة للحفاظ على سلامتهم ليؤدوا نسكهم على أكمل وجه.





وكانت السلطات السعودية، قررت السماح بأداء العمرة والدخول للمسجد الحرام وزيارة الروضة الشريفة في المسجد تدريجيًا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة.





وفي 4 أكتوبر القادم، يسمح بأداء العمرة للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بنسبة 30%، من الطاقة الاستيعابية.





ثم زيادة العدد، ابتداءً من 18 أكتوبر، بنسبة 75%، من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام.



