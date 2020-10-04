تونس تسجل 45 وفاة وأكثر من 2500 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في تونس، اليوم الأحد، تسجيل 45 حالة وفاة، و2509 إصابات جديدة، بفيروس كورونا.

وشهدت تونس، ارتفاعًا حادًا في عدد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا خلال اليومين الماضيين، كما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 321 حالة منذ بدء تفشي الوباء.

وكشفت وزارة الصحة التونسية، أن نسبة التحاليل الإيجابية (الإصابات) من مجمل التحاليل، التى تم انجازها بلغت 32.2%، علما أن العدد الكلي للتحاليل ليومي 3 و4 أكتوبر الجاري بلغ 7788 تحليلا.

وأوضحت الصحة التونسية، أن عدد المرضى بأقسام العناية المركزة وصل إلى 116 شخصا.

ويبلغ العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في تونس منذ بدء تفشي الوباء، 22230 حالة، وفق الاحصاءات الرسمية.