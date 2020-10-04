طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر اكتوبر 2020 وآخر موعد للسداد قبل تطبيق الغرامة

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 03:43 م
التليفون الارضي
التليفون الارضي
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طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر اكتوبر 2020 وآخر موعد للسداد قبل تطبيق الغرامة

نستعرض لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية اليوم خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وكيفية السداد، حيث يبحث عملاء شركة المصرية للاتصالات الآن عبر محرك البحث العالمي "جوجلط عن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وطريقة السداد.

يتساءل الكثير من المواطنين عن ميعاد فاتورة التليفون الأرضي الربع سنوية عن طريق الإنترنت، بالتزامن مع إصدار الشركة المصرية للاتصالات We فاتورة التليفون الأرضي الربع سنوية عن الشهور الثلاثة "يونيو ويوليو وأغسطس"، ما يجعل البعض يتساءل عن آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2020 قبل تطبيق غرامة، وكيفية سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر.

آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي
وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات we أن آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي 2020 هو بعد صدور الفاتورة بشهر، حيث يتم منح العملاء شهرًا كاملًا لتسديد الفاتورة من خلال إحدى طرق الدفع المختلفة سواء إلكترونيا أو في أحد فروع الشركة المصرية للاتصالات.

وأوضحت الشركة المصرية للاتصالات we، أن الامتناع عن سداد فاتورة الاستهلاك لمدة شهر يدفع الشركة إلى تحويل الخط الأرضي إلى استقبال فقط بالإضافة إلى قطع خدمة الإنترنت الأرضي نهائيا عن الخط، مع تحميل العميل غرامة في حال التأخر في سداد الفاتورة عن المهلة التي حددتها الشركة بجانب قيمة الفاتورة الأصلية مع قطع الحرارة عن الخط الأرضي نهائيا.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي
ونقدم لكم رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لعملاء الشركة المصرية للاتصالات we، وخطوات دفع فاتورة التليفون إلكترونيًا والاستعلام عنها وتسجيل شكاوى في حال مواجهة أي مشكلات، عبر موقع المصرية للاتصالات في إطار حرص الشركة على الحفاظ على صحة المواطنين في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19، حيث يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي (اضغط هنــــــــا).

طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضي برقم التليفون
أتاحت الشركة المصرية للاتصالات للمواطنين الراغبين في سداد فاتورة الهاتف الأرضي عن الأشهر الماضية نظام الدفع الإلكتروني من المنازل على طبقًا للخطوات التالية:

- الخطوة الأولى: تسجيل الدخول على موقع المصرية للاتصالات (اضغط هنا).
- الخطوة الثانية: تسجيل رقم التليفون الأرضي بكود المحافظة التابع لها.
- الخطوة الثالثة: الضغط على زر دفع الفواتير.
- الخطوة الرابعة: الضغط على كلمة سداد.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي
كما حددت الشركة المصرية للاتصالات طرق دفع وسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر، منها الدفع من خلال الموقع نفسه عن طريق فيزا كارد أو عن طريق البريد المصري الذي تتوافر فيه خدمات الصرف والإيداع ومصاريف خدماتي وخدمات فوري وخدمات bee.

طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر اكتوبر 2020 وآخر موعد للسداد قبل تطبيق الغرامة

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