



استقر سعر اليورو الأوروبى اليوم الأحد 4-10-2020 ، أمام الجنيه المصرى، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت ، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى 18.39 جنيه للشراء و18.59 جنيه للبيع، وجاءت الأسعار اليوم في البنوك على النحو التالي:





سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.47 جنيه للشراء.

18.59 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.39 جنيه للشراء.

18.59 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك مصر

18.39 جنيه للشراء.

18.57 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك البركة

18.39 جنيه للشراء.

18.63 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.38 جنيه للشراء.

18.58 جنيه للبيع.









سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.40 جنيه للشراء.

18.58 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.37 جنيه للشراء.

18.57 جنيه للبيع.



