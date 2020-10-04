أذربيجان تسيطر على مدينة جبرائيل

سيطرت قوات أذربيجان، على مدينة جبرائيل وعددًا من القرى المجاورة لها من قبضة قوات جمهورية قره باغ المعلنة ذاتيا والمدعومة من أرمينيا.

وقال رئيس أذربيجان إلهام علييف، في تغريدة نشرها قبل قليل على حسابه في "تويتر": "حرر الجيش الأذربيجاني اليوم مدينة جبرائيل وعدة قرى في مقاطعتها من الاحتلال. المجد لجيش أذربيجان! قره باغ جزء من أذربيجان!".

أعلن إقليم ناغورني ـ كاراباخ، اليوم السبت، مقتل 51 جنديا أرمينيا في مواجهات جديدة مع جيش أذربيجان، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات في أرمينيا، عن اندلاع معارك عنيفة في إقليم ناغورني كاراباخ بعد هجوم لجيش أذربيجان.

ووجهت وزارة دفاع أذربيجان، يوم الأربعاء الماضي، ضربة صاروخية تم توجيهها من طائرة مسيرة إلى شاحنة تابعة للقوات الأرمنية في إقليم قره باغ.

وكشفت وزارة الدفاع الأذربيجانية، أن العملية جرت بالقرب جبهة المواجهة بين طرفي النزاع في قره باغ، حيث استهدفت الضربة الصاروخية الشاحنة أثناء قيام مجموعة من الجنود الأرمن بتفريغها.

واستمرت الاشتباكات بين القوات الأذربيجانية والأرمنية على خط التماس في قره باغ طوال الليلة الماضية، حسبما أكدت وزارتي الدفاع في البلدين.

وهاجمت أذربيجان، تجمعات سكنية مدنية في منطقة متنازع عليها وطالب السكان بالاحتماء بالملاجئ لتفادي خطر الهجمات، بحسب ما أعلنت السلطات في أرمينيا.

وأكدت أرمينيا، أن جارتها أذربيجان هاجمت تجمعات سكنية مدنية في منطقة ناغورنو قرة باغ المتنازع عليها وحثت السكان هناك على الاحتماء بملاجئ.

وبحسب وكالة رويترز، ردت وزارة الدفاع الأرمينية على الهجوم، بإسقاط طائرتين هليكوبتر وثلاث طائرات مسيرة لأذربيجان.

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية، في بيان رسمي: "سيكون ردنا متناسبا والقيادة العسكرية السياسية في أذربيجان تتحمل المسؤولية الكاملة عن الموقف".

وأفادت وكالات أنباء روسية، بأن وزارة الدفاع في أذربيجان، شنت عملية عسكرية عند "خط الاتصال" وهي منطقة ملغومة بشدة وغير مأهولة تفصل بين القوات المدعومة من أرمينيا وقوات أذربيجان في المنطقة.

وأضافت وزارة الدفاع الأرمينية، أن طائرة هليكوبتر لأذربيجان جرى إسقاطها، لكن طاقمها نجا.

ويدور صراع منذ فترة طويلة بين الدولتين السوفيتيتين السابقتين بسبب منطقة ناغورنو قرة باغ المنشقة في أذربيجان والتي يقطنها أساسا سكان ينحدرون من أصول أرمينية. وزادت حدة الاشتباكات الحدودية في الأشهر القليلة الماضية.