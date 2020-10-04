بريطانيا: لا نرغب في الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 03:34 م
بوابة الفجر
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  قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم  إنه لا يتمنى أن تنتهي الفترة الانتقالية لخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي دون التوصل لاتفاق تجاري جديد لكن بلاده يمكنها التعايش مع مثل تلك النتيجة بحسب رويترز.

وتنتهي الفترة الانتقالية في 31 ديسمبر   وتجري مفاوضات مكثفة بين لندن وبروكسل حاليا. وقال جونسون إن هناك اتفاقا لكن لا تزال هناك مشكلات صعبة تحتاج إلى حل.

ولدى سؤاله في مقابلة تلفزيونية مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عما إذا كان قلقا من الأثر المحتمل لعدم الوصل لاتفاق في ظل جائحة كورونا قال جونسون "لا أريد نتيجة على غرار (التي توصلت إليها) منظمة التجارة العالمية مع أستراليا.. لكن يمكننا أن نتأقلم مع الأمر بشكل جيد جدا".

ونفى رئيس الوزراء البريطاني أنه يعاني من تداعيات متأخرة لإصابته الخطيرة بمرض كوفيد19- في الربيع الماضي.  ووصف جونسون الشائعات التي أشارت إلى أنه لا يزال لم يتعاف تماما بعد إصابته بعدوى كورونا، بأنها "هراء".


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