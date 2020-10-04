أحمد حسن يكشف موقف وليد أزارو مع الأهلي

تحدث قائد منتخب مصر السابق أحمد حسن عن أن استبعاد المهاجم المغربي وليد آزارو من قبل مدرب الأهلي السابق رينيه فايلر كان أمر غريب للغاية.









وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "آزارو أصبح لديه فرصة كبيرة في العودة وقيادة هجوم الأهلي، وهو لاعب مخلص ويبذل قصارى جهده".









وأضاف:" تصريح موسيماني عن وليد آزارو، سيعطي دفعة معنوية للاعب، وقد يقوم بتجديد التعاقد رسميًا والبقاء في النادي الأهلي خلال الموسم المقبل".









وأكمل:" أعتقد أن آزارو سيكون له دور مع بيتسو موسيماني، ووجوده هام جدًا، خاصة مع بحث النادي الأهلي عن رأس حربة، وبدلا من دفع ملايين في استقطاب لاعبين جدد، يجب إعطاء الفرصة كاملة للمهاجم المغربي".



