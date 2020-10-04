أحمد حسن يكشف موقف وليد أزارو مع الأهلي

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 03:34 م
بوابة الفجر
مصطفى صابر
Advertisements
تحدث قائد منتخب مصر السابق أحمد حسن عن أن استبعاد المهاجم المغربي وليد آزارو من قبل مدرب الأهلي السابق رينيه فايلر كان أمر غريب للغاية.


وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "آزارو أصبح لديه فرصة كبيرة في العودة وقيادة هجوم الأهلي، وهو لاعب مخلص ويبذل قصارى جهده".


وأضاف:" تصريح موسيماني عن وليد آزارو، سيعطي دفعة معنوية للاعب، وقد يقوم بتجديد التعاقد رسميًا والبقاء في النادي الأهلي خلال الموسم المقبل".


وأكمل:" أعتقد أن آزارو سيكون له دور مع بيتسو موسيماني، ووجوده هام جدًا، خاصة مع بحث النادي الأهلي عن رأس حربة، وبدلا من دفع ملايين في استقطاب لاعبين جدد، يجب إعطاء الفرصة كاملة للمهاجم المغربي".

أخبار تهمك

بعد اكتشاف 59 تابوتا.. الأعلى للأثار يكشف مفاجأة جديدة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك ينهي صفقة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

نجم صن داونز السابق يطالب زملاءه بالانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد حسن يكشف موقف وليد أزارو مع الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

موسيماني يطالب الأهلي بصفقتين من العيار الثقيل

منذ ساعة و 28 دقيقة

أحمد حسن: صالح جمعة سيشارك في المباريات المقبلة مع الأهلي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

الإلتزام أول الرحيل.. أول رسالة من موسيماني إلى صالح جمعة

منذ نصف ساعة

موسيماني يظهر العين الحمراء لنجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

سعر الدولار اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020 بالبنوك.. استقرار متواصل مقابل الجنيه

منذ أقل من ساعة

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

منذ ساعتين و 55 دقيقة

تركي آل الشيخ يستكمل رحلة علاجه بنيويورك

منذ حوالي 11 ساعة

عمر خربين يفرض شروطه للانتقال إلى الزمالك

منذ ساعتين و 36 دقيقة

نجم الأهلي السابق مرشح للانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

الأكثر قراءة
03:02 م

سعر الدولار اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020 بالبنوك.. استقرار متواصل مقابل الجنيه

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

01:03 م

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

12:19 م

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

01:18 ص

الزمالك ينهي صفقة جديدة

12:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»