بوجبا يمهد طريق ديمبيلي للذهاب إلى مانشستر يونايتد

يرغب عثمان ديمبيلي جناح برشلونة بالحماس اتجاه مفاوضاته من اجل انضمامه إلى مانشستر يونايتد وذلك من خلال التحدث مع صديقه ومواطنه بول بوجبا لاعب وسط الشياطين الحمر، بحسب تقارير في فرنسا.









ويدعي تقرير إسباني أن ديمبيلي استفسر من بوجبا عن اليونايتد وكذلك الحياة في مانشستر، في ظل تطلع الجناح الفرنسي الآن بفكرة الانضمام إلى فريق أولي غونار سولشاير.









واشارت أنه خلال محادثتهم، أخبر بوجبا مواطنه ديمبيلي بأنه سيحصل على مزيد من الوقت للعب في يونايتد مما سيعزز فرصه في الحصول على مكان في تشكيلة المنتخب الفرنسي لبطولة أوروبا الصيف المقبل

كان كل من ديمبيلي وبوغبا في تشكيلة المنتخب الفرنسي التي فازت بكأس العالم في 2018.









ويستهدف مانشستر يونايتد انتقال اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا كبديل لجادون سانشو حيث يظل بوروسيا دورتموند غير راغب في بيع اللاعب الدولي الإنجليزي.









ويضغط الرئيس التنفيذي ليونايتد إد وودوارد من أجل التوقيع مع ديمبيلي على سبيل الإعارة والذي سيتضمن خيارًا للشراء.



