صوفيا فيرغارا أعلى الممثلات أجرًا في العالم

: تصدّرت الممثلة صوفيا فيرغارا نجمة مسلسل «مودرن فاميلي» التلفزيوني قائمة الممثلات الأعلى أجراً في العالم لسنة 2020، متخطية نجمات سينمائيات في ظل تراجع إيرادات ممثلي هوليوود جراء جائحة كوفيد-19، على ما أظهر التصنيف السنوي الذي نشرته مجلة «فوربس».

فمع 43 مليون دولار جنتها خلال 12 شهراً، تصدرت فيرغارا (صاحبة المركز الثاني في التصنيف العام الماضي)، القائمة متقدمة على أنجيلينا جولي (35 مليون دولار) وغال غادوت (31 مليون دولار).

وتتقاضى صوفيا فيرغارا 500 ألف دولار عن كل حلقة من «مودرن فاميلي»، وهي باتت عضواً في لجنة تحكيم برنامج «أميريكاز غت تالنت» الذي يدرّ عليها ما لا يقل عن 10 ملايين دولار في الموسم الواحد، من دون احتساب العقود الإعلانية المختلفة، وفق «فوربس».

وتسببت جائحة كوفيد-19 بتوقف معظم الإنتاجات الضخمة في هوليوود منذ الربيع، ما عكس تراجعاً كبيراً في إيرادات النجوم إذ يتقاضى هؤلاء في العادة نسبة من الأرباح التي تحققها أعمالهم في صالات السينما، إضافة إلى الأجور.

وأتاح إغلاق صالات السينما بسبب الوباء وغياب الأفلام الجديدة، لنجمات أخريات من الشاشة الصغيرة دخول تصنيف الممثلات الأعلى أجراً، ومن بينهن إيلين بومبيو من مسلسل «غريز أناتومي» في المركز الثامن مع 19 مليون دولار، وإليزابيث موس من مسلسل «ذي هاندمايدز تايل» في المرتبة التاسعة مع 16 مليون دولار.