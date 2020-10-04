وست هام يكتسح ليستر سيتي بثلاثية ويكبده الخسارة الأولى بالبريميرليج

تلقى الفريق الاول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي الخسارة الاولى له في البريميرليج بالسقوط على يد وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد.









وأهدر أبطال البريميرليج 2016 فرصة مقاسمة إيفرتون الصدارة ولو بصورة مؤقته وتوقف رصيدهم عند النقطة التاسعة بعد أربعة مباريات عقب تلقي شباكه ثلاثة أهداف من ميشيل أنطونيو وبابلو فورنالس وجارود بوين.









في المقابل تمكن فريق نادي وست هام يونايتد من تحقيق الفوز الثاني توالياً بعد أن سحق أبناء ديفيد مويس وولفرهامبتون في الجولة الماضية برباعيه ليتجاوزوا البداية السيئة ويرفعوا رصيدهم للنقطة السادسة في المركز الثامن.



