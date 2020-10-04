تقرير حكومي: إنتاج السعودية من الذهب يصل إلى مستويات قياسية

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 03:18 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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كشف تقرير حكومي حديث، وصول إنتاج السعودية من الذهب إلى مستويات قياسية بنهاية العام الماضي 2019.

وذكر التقرير، نقلا عن صحيفة "الوئام"، أن إجمالي إنتاج السعودية من الذهب بلغ 12353 كيلوغراما (أكثر من 12.3 طن)، بارتفاع نسبته 158% عن مستويات الإنتاج التي سجلتها البلاد قبل 5 سنوات، إذ بلغ صافي الإنتاج آنذاك 4789 كيلوغراما (أكثر من 4.7 طن من الذهب).

كما واصلت السعودية أيضا إنتاجاتها القياسية من الفضة، إذ بلغت خلال العام الماضي 5588 كيلوغراما، بزيادة متسلسلة خلال 5 سنوات، بعد أن كان خلال عام 2014 بلغ 4800 كيلوغرام.

ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، بلغ إجمالي الخامات المعدنية، باستثناء الذهب والفضة والنحاس والزنك، أكثر من 537 مليون طن، شملت "الحجر الجيري، ورمل السيليكا، والملح، والطين، والفلدسبار، والرخام للأغراض الصناعية، والرمل الحديدي، والكاولين، والجبس، وكتل الرخام، والجرانيت، والفوسفات، والبوكسايت، ومواد الكسارات والرمل العادي".

وخلال شهر أكتوبر الحالي، فعلت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية نظام الاستثمار التعديني الجديد، برفع السجلات على منصة تعدين إلكترونية، مما يتيح للمستثمرين إمكانية التعرف على المجمعات التعدينية، ومناطق الاحتياطي التعديني، بما يعزز الشفافية وفرص الاستثمار، وذلك ضمن مجموعة خطوات لتفعيل النظام تدريجيا.

وسيدخل نظام الاستثمار التعديني كاملا في شهر يناير القادم، وحاليا تم عبر المنصة إتاحة سجل الطلبات، وسجل الرخص، وسجل مناطق التعدين.

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