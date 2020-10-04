التشكيل الرسمي لريال مدريد لمواجهة ليفانتي في الدوري الإسباني
الأحد 04/أكتوبر/2020 - 03:11 م
مصطفى صابر
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قام المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بالإعلان عن تشكيلة ريال مدريد لمواجهة نظيره ليفانتي، في إطار مواجهات ت الجولة الخامسة من الدوري الإسباني "الليجا".
وضربت الإصابة فريق ريال مدريد في العديد من النجوم أبرزهم إيدين هازارد، داني كارفخال،توني كروس، ألفارو أودريوزلا.
وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي :
في حراسة المرمى: تيبو كوروتوا
في خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - سيرجيو راموس - رفائيل فاران - فيرلاند ميندي
في خط الوسط: لوكا مودريتش - كارلوس كاسيميرو - فيدي فالفيردي.
في خط الهجوم: فينيسوس جونيور - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو.