أتالانتا يكتسح كالياري بخماسية

اكتسح أتالانتا نظيره كالياري بنتيجة (5-2) اليوم الأحد في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي، لينفرد بصدارة جدول المسابقة مؤقتا.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية، لينفرد بصدارة جدول المسابقة مؤقتا، بفارق نقطتين أمام ساسولو.

وتجمد رصيد كالياري عند نقطة واحدة، بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي وإن أصبح أول فريق يهز شباك أتالانتا في الموسم الحالي.

وحسم أتالانتا المباراة تماما في شوطها الأول بـ4 أهداف، سجلها لويس مورييل وأليخاندرو جوميز وماريو باساليتش ودوفان زاباتا في الدقائق السابعة و29 و37 و42، مقابل هدف أحرزه الأوروجواياني دييجو جودين في الدقيقة 24.

وفي الشوط الثاني، سجل جواو بيديو جلفاو الهدف الثاني لكالياري في الدقيقة 52، فيما أحرز سام لافرز الهدف الخامس لأتالانتا في الدقيقة 81.