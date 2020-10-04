"الشؤون الإسلامية": توفير خدمات إلكترونية لضيوف الرحمن

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 03:08 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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وفرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بجميع المواقيت ومقار حضور المعتمرين مكتبات وشاشات إلكترونية، تقدم لضيوف الرحمن الخدمات التوعوية وبلغات عالمية.

ووفقا لصحيفة "البلاد"، مكنت الوزارة المعتمرين من تحميل أكثر من 173 كتابًا علميًا بجميع اللغات و255 مادة صوتية من المكتبة الإلكترونية في مختلف العلوم الشرعية بما فيها الأحكام المتعلقة بالعمرة والزيارة، ” عبر الأجهزة الذكية.

وتضمنت توعية المعتمرين بجميع المواقيت وأماكن حضورهم بالمنطقة المركزية ومساجد الحل، التي تتوافق مع البروتوكولات الصحية، وذلك تزامنًا مع بدء توافد المعتمرين للمواقيت اليوم بمناسبة السماح بعودة العمرة تدريجيًا في ظل جائحة كورونا.

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