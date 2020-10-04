توغل عسكري جديد لقوات أردوغان في سوريا

يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التوغل ضد الأكراد في شمال شرقي سوريا، إن لم يتم الوفاء بالوعود المقدمة لها.

وأشار أردوغان، إلى الاتفاقين مع واشنطن وموسكو بشأن إبعاد «وحدات حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال شرقي سوريا عن الحدود التركية، اللذين بموجبهما أوقفت تركيا عملية عسكرية أطلقتها في أكتوبر (تشرين الأول) 2019. وأضاف أن تركيا «ستواصل إزعاج جميع الأطراف التي تكنُّ العداء لها ولشعبها».

وقد جرت أمس في جبهات ريف حلب الشرقي اشتباكات متداخلة بين القوات النظامية و«قوات سوريا الديمقراطية» وفصائل سورية مسلحة موالية لأنقرة. واعترضت دورية أميركية أخرى روسية في محيط بلدة رميلان التابعة لمدينة الحسكة في شرق الفرات، وسط تحليق مروحيات أميركية وروسية في أجواء المنطقة