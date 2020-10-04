توغل عسكري جديد لقوات أردوغان في سوريا

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 03:17 م
أردوغان
أردوغان
وكالات
Advertisements

يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،  التوغل ضد الأكراد في شمال شرقي سوريا، إن لم يتم الوفاء بالوعود المقدمة لها.

 

وأشار أردوغان، إلى الاتفاقين مع واشنطن وموسكو بشأن إبعاد «وحدات حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال شرقي سوريا عن الحدود التركية، اللذين بموجبهما أوقفت تركيا عملية عسكرية أطلقتها في أكتوبر (تشرين الأول) 2019. وأضاف أن تركيا «ستواصل إزعاج جميع الأطراف التي تكنُّ العداء لها ولشعبها».

 

وقد جرت أمس في جبهات ريف حلب الشرقي اشتباكات متداخلة بين القوات النظامية و«قوات سوريا الديمقراطية» وفصائل سورية مسلحة موالية لأنقرة. واعترضت دورية أميركية أخرى روسية في محيط بلدة رميلان التابعة لمدينة الحسكة في شرق الفرات، وسط تحليق مروحيات أميركية وروسية في أجواء المنطقة

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سوريا توغل عسكري اردوغان

أخبار تهمك

نجم صن داونز السابق يطالب زملاءه بالانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يطالب الأهلي بصفقتين من العيار الثقيل

منذ ساعة و نصف

تركي آل الشيخ يستكمل رحلة علاجه بنيويورك

منذ حوالي 12 ساعة

أحمد حسن يكشف موقف وليد أزارو مع الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

بعد اكتشاف 59 تابوتا.. الأعلى للأثار يكشف مفاجأة جديدة

منذ حوالي 21 ساعة

الزمالك ينهي صفقة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

عمر خربين يفرض شروطه للانتقال إلى الزمالك

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

منذ حوالي 15 ساعة

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد حسن: صالح جمعة سيشارك في المباريات المقبلة مع الأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

موسيماني يظهر العين الحمراء لنجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأهلي السابق مرشح للانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الإلتزام أول الرحيل.. أول رسالة من موسيماني إلى صالح جمعة

منذ 34 دقيقة

سعر الدولار اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020 بالبنوك.. استقرار متواصل مقابل الجنيه

منذ ساعة

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

اشتباكات بين مجلس منبج العسكري وفصائل موالية لأنقرة

قسد تطلب من واشنطن فرض منطقة حظر طيران لوقف الهجمات التركية بسوريا

74 قتيلًا من قوات سوريا الديمقراطية منذ بدء العملية العسكرية التركية

قتلى من الجيش السوري بقصف تركي في بلدة عين عيسى

مصدر سوري: ثلاثة ألوية مدرعة من الجيش الوطني تتوجه إلى شرق الفرات

أردوغان: سنواصل عملياتنا بسوريا بشكل أقوى في هذه الحالة

تصويت

الأكثر قراءة
03:02 م

سعر الدولار اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020 بالبنوك.. استقرار متواصل مقابل الجنيه

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

01:03 م

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

12:19 م

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

01:18 ص

الزمالك ينهي صفقة جديدة

12:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»